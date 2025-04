De ganar la Copa Perú con ADT en 2021 a convertirse en figura de la Copa Libertadores 2025: la increíble evolución de César Inga con Universitario

Inga se lució con un recital defensivo ante Barcelona SC, en Guayaquil, por la CONMEBOL Libertadores 2025. | VIDEO: Pizarra Crema

De ignoto a aclamado en tiempo fugaz. César Inga, 22 años y refuerzo bajo las sombras en Universitario de Deportes, para el periodo 2025, debe ser uno de esos extraños casos en el fútbol de Perú que sobre la base del esfuerzo ha explotado todo su talento hasta el punto de convertirse en uno de los futbolistas más queridos en la institución por encima de otros nombres —con mayor nivel— que llegaron levantando carteles reconocidos ya sea a nivel nacional o foráneo.

Hasta el día de hoy, nadie referenciaba en su totalidad a Inga. Era conocido, desde luego, por su presencia afirmada en Asociación Deportiva Tarma (ADT), pero se desconocía esa vocación defensiva a ultranza que encaja plenamente con el libreto de ferocidad que caracteriza a la ‘U’. Por eso, y otras virtudes loables, es el hombre de moda en Ate.

César ha dejado atrás el anonimato para hacerse de un nombre en Universitario. Ha emergido con convicción en el plantel principal haciéndose de un hueco y negándose a dejarlo. Porque no puede decirse otra cosa de un refuerzo que empezó relegado —por no decir olvidado— debido a la presencia de otros más experimentados, para finalmente plantarse como un inamovible. Sin embargo, toda esta historia de superación no hubiese sido posible sin su entereza.

César Inga llegó a Campo Mar gracias al trabajo de búsqueda de Manuel Barreto. - Crédito: Universitario

El éxito de la Copa Perú

Inga es un jugador duro de por sí y adoptó esa aptitud por el difícil recorrido que transitó desde muy joven. Suya es la historia de superación de un muchacho que vivió toda clase de dificultades, pero con carácter, fe y confianza salió adelante para no desistir en su sueño profesional.

No ha sido un camino de rosas para César. Empezó desde abajo en la engorrosa Copa Perú, que en su debido momento llegó a ser considerada como la más exigente del mundo por la innumerable cantidad de clubes extravagantes que pugnan por un boleto a la máxima categoría de Perú.

Aquella travesía fue larga para el nacido en Chimbote. Día tras día labraba su propio sendero e instauraba sus batallas personales. Parecía que el contexto lo sobregiraba. Se postuló como delantero, pero frente a la amplia competencia mostró una faceta resiliente volviéndose marcador de punta izquierdo.

Fueron 9 los equipos que albergaron a Inga, pero solo uno le permitió desarrollarse exitosamente: ADT. Llegó a la Perla de los Andes en 2021, tras un movimiento inmediato fraguado por su buen hacer en el Club Deportivo Unión Juventud. Lo que siguió fue el crecimiento exponencial coronado con la consecución de la Copa Perú y posterior instalación en la Liga 1.

César Inga llegó a la máxima categoría de Perú de la mano de Asociación Deportiva Tarma. - Crédito: Cristhian Prucil

El gran salto a Universitario

Con 19 años, César cumplió su meta trazada de llegar a la élite de Perú. Lejos de conformarse, se propuso un nuevo desafío: trascender en Tarma. Y lo logró de tal manera que puede presumir de ser uno de los pocos campeones de aquella camada que han permanecido en el club luego del éxito de la Copa Perú.

Con un ritmo sostenido, Inga se transformó en un puntual sustancial con el avance de las temporadas. Fueron 3 en las que defendió el escudo de ADT (2022-2023-2024). En el último periodo alcanzó la eclosión destacando con 5 asistencias en 32 presentaciones.

El lateral izquierdo llega a Ate procedente de Asociación Deportiva Tarma. | VIDEO: Universitario

Aquellos pergaminos alertaron a varios equipos de la Primera División, pero solo uno fue capaz de convencerlo para que firmase el primer gran contrato de su vida. El vencedor del que hacemos referencia es Universitario de Deportes, vigente bicampeón. “Este es mi sueño de niño, y he luchado mucho para alcanzarlo”, declaró en su presentación.

Con su característico carácter aguerrido, César Inga tiró de mucha perseverancia para salir adelante en Ate. La suplencia moderada no lo perturbó, redobló esfuerzos en los entrenamientos y producto de ese denuedo llegó su oportunidad en un examinatorio de complejidad frente a River Plate. Allí anuló a la joya Mastantuono con valentía y pundonor. Desde entonces solo ha sabido ganarse elogios y se espera que esa tendencia siga al alza hasta que se consolide con un gran futuro en Campo Mar.