Hernán Barcos señaló que futbolistas de Comerciantes Unidos jugaron “incentivados” en el triunfo de Alianza Lima en Trujillo

Hernán Barcos y sus palabras luego del triunfo de Alianza Lima sobre Comerciantes Unidos. L1Max

Alianza Lima se subió momentáneamente a lo más alto del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El cuadro ‘victoriano’ dejó Trujillo con los tres puntos en el bolsillo tras vencer a Comerciantes Unidos en el Estadio Mansiche. Luego de cerca de 80 minutos con el cero en ambos arcos, el inacabable Hernán Barcos volvió a vestirse de héroe para darle un triunfo sustancial a su equipo.

A los 73 minutos del compromiso, el ariete argentino de 41 años ingresó al campo de juego en lugar de Pablo Cepellini. A falta de diez minutos del final, aprovechó el rebote de una atajada del portero Villete y anotó el gol del triunfo.

“Necesitábamos esta victoria después del empate del otro día [en casa frente a Sport Huancayo]. Sabíamos que no iba a ser fácil. Ellos son duros”, relató el ex Gremio y LDU a las cámaras de L1 MAX en la conferencia postpartido a ras de juego.

Gol de Hernán Barcos para el Alianza Lima 1-0 Comerciantes Unidos por la Liga 1. L1Max

El máximo goleador extranjero de la institución ‘íntima’ remarcó el nivel que mostró Comerciantes Unidos: acusó a los futbolistas dirigidos por el ‘Canguro’ Ferreyra a jugar con un acicate externo. “Venían, seguro, incentivados, con ganas de jugar contra Alianza. Nosotros teníamos que hacer nuestra parte y creo que hicimos un gran partido”, sostuvo.

Barcos también analizó el trámite del partido e hizo el paralelo con el amargo empate ante Sport Huancayo en la fecha pasada: “En el primer tiempo, la pelota no quiso entrar. A comparación del otro día, hoy creamos muchas situaciones claras. Por suerte al final ahí lo pudimos abrir y nos llevamos tres puntos de oro”.

Tres fechas vitales

Alianza Lima es el líder transitorio del Torneo Apertura. El equipo dirigido por ‘Pipo’ Gorosito depende qué hagan Universitario, Alianza Atlético y Melgar. Si estos tres equipos suman de a tres en sus compromisos de esta jornada, quedará relegado en la cuarta casilla.

En este sentido, los ‘victorianos’ tienen un margen de error muy escaso de cara al tramo final del campeonato. Solo le restan tres encuentros, puesto que la próxima fecha le toca descansar. Cerrará su participación en el primer torneo del año ante Melgar, en Arequipa; frente a Binacional, en Lima; y se medirá con UTC, en Cajamarca.

Alianza Lima venció 1-0 a Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 - Créditos: Efren Zegarra

Barcos se mostró optimista ante este escenario. “Afrontaremos de la misma forma, de la misma intensidad, las mismas ganas. Venimos trabajando bien. Tenemos que ganar los tres partidos que nos quedan”, aseguró ‘El Pirata’, máximo goleador de Alianza Lima esta temporada con nueve dianas entre Copa Libertadores y Liga 1.

Hernán Barcos sobre su retiro

El delantero argentino se ha convertido en una insignia de Alianza Lima. Con goles y grandes gestos dentro y fuera de la cancha, ‘El Pirata’ se erigió como una leyenda vigente del club que ha cosechado un bicampeonato nacional. El futbolista nacido en Bell Ville ha expresado abiertamente que desea retirarse con la camiseta de Alianza Lima.

A sus 41 años, ha confesado lo complicado que es pensar en ponerle fin a sus carrera. “He jugado y vivido del fútbol toda la vida, por eso cuesta tanto cuando uno se tiene que retirar”, declaró para ‘TV Perú Deportes’.

El 'Pirata' habló de varios temas, entre ellos cuando deje el fútbol y de la actualidad del balompié peruano. (Video: Alfredo Ccasa Godoy)

En esa línea, admitió que el retiro es una posibilidad que se rehúsa a emplear. “A medida que pasan los meses, uno va viendo cómo se desarrolla todo. Si me preguntas hoy, no me quiero retirar”, indicó.

Una pregunta que llamó la atención del delantero argentino es cuando el periodista Alfredo Ccasa le consultó si es que le gustaría alentar al equipo ‘íntimo’ con el Comando Sur en el estadio Alejandro Villanueva. “Sería lindo, antes que me retire voy a pasar por ahí”, comentó.