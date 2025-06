“Gol mal anulado”: asesor FIFA aclaró polémica en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

El árbitro Michael Espinoza invalidó el tanto de Matías Sen con ayuda del VAR. (L1 Max)

Alianza Lima venció 1-0 a Comerciantes Unidos en el partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Los ‘blanquiazules’ consiguieron la victoria con gol de su delantero Hernán Barcos, aunque quedó opacada por una nueva polémica arbitral.

El referí Michael Espinoza anuló el tanto de Matías Sen en el cierre del compromiso por una mano previa de Bruno Portugal. El juez principal acudió al VAR, revisó la acción en la pantalla y decretó como inválido su anotación. De esta manera, el cotejo culminó con triunfo ‘íntimo’ en el estadio Mansiche de Trujillo.

Miguel Scime, exárbitro argentino y asesor FIFA, realizó un análisis profundo sobre esta controversia en el campeonato peruano mediante su canal de Youtube. En primera instancia, se apoyó en el reglamento para sustentar su postura.

“Según lo dispuesto por la Regla 12 de las Reglas de Juego de la FIFA (Infracciones y Conducta Antideportiva): ‘No todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción’”, escribió en su portal digital.

Posteriormente, señaló las tres formas en la que una mano se considera infracción: “1. El jugador toca deliberadamente el balón con la mano o el brazo, moviéndola intencionalmente hacia el balón. 2. El jugador aumenta de manera antinatural el volumen de su cuerpo al colocar la mano o el brazo en una posición que no es consecuencia directa de un movimiento corporal justificable. 3. El contacto con la mano/brazo provoca una ventaja directa o conduce inmediatamente a la anotación de un gol, pero solo si es el anotador directo y el contacto es claro y no incidental”.

Asesor FIFA aclaró polémica en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos y señaló que el gol de Matías Sen estuvo mal anulado.

Después, Scime dio su punto de vista de lo ocurrido en ese incidente. “El balón rebota en el pie del atacante, y de forma inmediata y natural roza su brazo. No hay intención del jugador de jugar el balón con el brazo. El brazo del jugador está ubicado en una posición coherente con su movimiento corporal, sin buscar ampliar su volumen corporal de forma antinatural. El contacto no genera una ventaja directa”.

Finalmente, el ahora director del Instituto de Árbitros de Fútbol (IAF) manifestó que la intervención del videoarbitraje estuvo errónea, ya que solo puede participar en fallos claros. En este caso, fue una acción natural, por lo que estuvo mal anulado el gol de Matías Sen, que significaría el empate.

“El VAR debe intervenir únicamente ante errores claros y obvios. En esta situación, el contacto con la mano fue mínimo, natural, no deliberado y no influyente en el desarrollo posterior de la jugada. Por tanto: No existía un error claro en la decisión de campo, la intervención del VAR fue innecesaria y la decisión final de anular el gol fue incorrecta”, sentenció.

Las 'águilas cutervinas' cayeron 1-0 ante Alianza Lima en Trujillo. (Jax Latin Media)

Comerciantes Unidos perjudicado en su pelea por salir del fondo de la tabla

El árbitro Michael Espinoza y el VAR perjudicaron a Comerciantes Unidos anulándole el gol de Matías Sen en el epílogo del partido con Alianza Lima. Y es que las ‘águilas cutervinas’ se encuentran peleando por salir del fondo de la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

Actualmente, son penúltimos con ocho unidades, igualados con el colero Alianza universidad. El punto del posible empate pudo ponerlo antepenúltimo, superando a Ayacucho FC (9 puntos) por diferencia de goles.

Los dirigidos por el ‘Canguro’ Ferreyra deberán pasar la página rápidamente porque tienen un cotejo en los siguientes días. Se enfrentarán a Juan Pablo IIeste domingo 22 de junio a las 15:15 horas de Perú en condición de local.