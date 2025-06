Gol de Hernán Barcos tras error del rival en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

Gol de Hernán Barcos para el Alianza Lima 1-0 Comerciantes Unidos por la Liga 1. L1Max

Alianza Lima se medía frente a Comerciantes Unidos en un duelo pendiente válido por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Desde el principio, fueron los ‘blanquiazules’ los que tomaron el protagonismo del juego mediante la posesión de la pelota, aunque sin generar peligro en arco rival. Por su parte, las ‘águilas cutervinas’ buscaron aprovechar los contragolpes y tuvieron una clara ocasión que no supieron convertir. En eso, apareció Hernán Barcos para abrir el marcador luego de un rebote del portero Álvaro Villete.

Esta acción se llevó a cabo a los 79 minutos de la contienda. Brian Sosa, lateral del elenco dirigido por Daniel Ferreyra, ejerció un saque lateral buscando a Matías Sen, pero fue bien contenido por Renzo Garcés. El conjunto ‘victoriano’ se hizo con el balón a través de Piero Cari, que luego tocó con Erick Noriega.

El ‘Samurai’ descargó con Eryc Castillo y este le devolvió el balón. En eso, el exjugador de San Martín cambió de lado con Jhamir D’Arrigo retrocedió con Noriega, que metió un pelotazo largo para Marco Huamán, que se apoyó en la ‘Culebra’. El extremo ecuatoriano se perfiló para la zurda, aunque su disparo salió apenas desviado.

El guardameta de Comerciantes Unidos sacó el balón de su área y Alianza Lima rápidamente lo recuperó. Piero Cari filtró el pase para Paolo Guerrero, que jugó con Kevin Quevedo, quien sacó un latigazo que Álvaro Villete logró sacar. En el rebote apareció Hernán Barcos para empujar el esférico.

Paolo Guerrero celebró con Hernán Barcos el gol de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos. - captura: L1 MAX

Esta anotación desató la algarabía de todos los hinchas de Alianza Lima que se hicieron presente en el estadio Mansiche de Trujillo. Prueba de la confraternidad en la escuadra ‘íntima’, es que Paolo Guerrero fue a buscar a Hernán Barcos para la celebración, lo que refleja una buena conexión entre los dos delanteros.

Hernán Barcos, de los goleadores de Alianza Lima

Esta diana ha sido la cuarta en la cuenta personal para Hernán Barcos en Alianza Lima en el Torneo Apertura este año. El primero fue ante Los Chankas en Matute el 18 de abril, luego le convirtió a Atlético Grau en el Estadio Nacional de Lima el 10 de mayo, y después le anotó a Alianza Universidad en el estadio Alejandro Villanueva.

Con ello, el ‘Pirata’ es el segundo goleador del cuadro ‘blanquiazul’, seguido de Paolo Guerrero que cuenta con cinco dianas en la Liga 1.

El 'Pirata' puso el empate sobre el final en el Estadio Nacional de Lima. (L1 Max)

Hernán Barcos sobre su retiro del fútbol

El atacante de 41 años en una reciente entrevista para ‘TV Perú Deportes’ admitió que el retiro se le ha pasado por la mente y le va a costar tomar la decisión. “He jugado y vivido del fútbol toda la vida, por eso cuesta tanto cuando uno se tiene que retirar”, dijo en primera instancia.

Asimismo, dejó en claro que “a medida que pasan los meses, uno va viendo cómo se desarrolla todo. Si me preguntas hoy, no me quiero retirar”.

El 'Pirata' habló de varios temas, entre ellos cuando deje el fútbol y de la actualidad del balompié peruano. (Video: Alfredo Ccasa Godoy)

Próximo partido de Alianza Lima

El próximo encuentro de Alianza Lima será el sábado 28 de junio ante Melgar en Arequipa. Esto teniendo en cuenta que la siguiente semana descansará, por lo que el técnico Néstor Gorosito aprovechará para corregir errores.