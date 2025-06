Julio César Uribe reveló que tuvo diferencias con directiva de Sporting Cristal y dejaría el club si no asume otro rol: “No hay otro camino”

El 'Diamante' se refirió a la crisis del club 'celeste' y del informe que presentó para los cambios drásticos, con mensaje para los dirigentes. (Video: PBO Campeonísimo)

La dura realidad que vive Sporting Cristal ha hecho que se tomen decisiones drásticas en los altos mandos. Julio César Uribe, como asesor y vocero institucional, detalló que, tras seis meses de trabajo, entregó un diagnóstico exhaustivo que exige cambios urgentes y una redefinición de su rol.

“Me pidieron un informe para fin de este torneo y ya lo presenté, porque hay decisiones imperativas y urgentes que hay que tomar. Le trasladé esta inquietud a los dirigentes para que me den esa capacidad de poder tomar decisiones en lo deportivo, sino no soy parte de lo mismo, nunca lo he sido”, dijo en primera instancia para ‘PBO Campeonísimo’.

De acuerdo con lo expresado, la autocrítica ha sido un elemento central en su gestión y en la del club. “Nosotros admitimos que nos hemos equivocado mucho”, reconoció, subrayando la necesidad de asumir responsabilidades y de actuar con rapidez.

El ‘Diamante’ no solo identificó los problemas, sino que también propuso soluciones concretas, condicionando su permanencia a la posibilidad de ejercer mayor influencia en las decisiones deportivas. Uribe explicó que su postura no busca evadir la autocrítica, sino contribuir a la solución de los problemas que enfrenta Sporting Cristal. “Sí me han metido mi apretón de dedos, y no creo ser parte de los errores, trato de ser parte de una solución y los hinchas no entienden eso”, afirmó.

Sporting Cristal fue goleado 6-0 ante Palmeiras por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. - créditos: Sporting Cristal

Julio César Uribe remarcó que su objetivo es aportar desde el análisis y la propuesta, más que desde la crítica pasiva o la complacencia. En esa línea, contó si es que su opinión es escuchada por la dirigencia. “Uno primero tiene que interiorizarse con una realidad y, según lo que observas, vas sugiriendo. Pero cuando tienes una posición diferente de decidir futbolísticamente, realidades que demanda el equipo, es otra fuerza. Yo sí requerí esa fuerza para hacer los cambios que diagnostiqué”, manifestó.

El exfutbolista insistió en que la toma de decisiones debe responder a las necesidades reales del equipo y no solo a la percepción de los directivos. A su vez, dejó en claro que el técnico Paulo Autuori está de acuerdo con esta postura.

“La dirigencia ha reconocido los errores y Paulo (Autuori) está tratando de dar el primer paso en la identificación de la institución, el jugar bien al fútbol. El que tiene miedo de prolongar acciones, no puede estar en Cristal. Por eso, estamos alineados que, desde este domingo, tomaremos decisiones que tengan que ver con el cambio”, sostuvo.

El ‘Diamante’ habló del duro momento del cuadro ‘celeste’ y de la gestión de Joel Raffo. (Video: Fútbol Como Cancha / RPP)

Julio César Uribe y el ultimátum a la dirigencia de Sporting Cristal

Uribe Flores enfatizó que su pedido es tener mayor poder de decisión con un cargo mayor, caso contrario, dejaría Sporting Cristal. “Pedí lo que el hincha percibe y muchos comunicadores expresan: otra fuerza para tomar decisión. Si eso no se me otorga, me quedo tranquilo en mi casa y sigo amando a Sporting Cristal. No hay otro camino”, declaró.

Siguiendo por ese camino, admitió que la respuesta de Joel Raffo y compañía debe ser lo más pronto posible. “La respuesta (a su diagnóstico) debe ser lo más pronto posible porque así lo he planteado. Sino seguiré siendo de Cristal desde donde me toque estar. No condiciono el aportar cambios al estar o no estar. Estoy para aportar cambios y lograr productividad y no para aplaudir las cosas que no deben ser. Las decisiones van en sintonía con la de Paulo Autuori”, explicó.

Paulo Autuori ha echado mano de los jóvenes de la cantera en los últimos partidos de Sporting Cristal, entre Liga 1 y Copa Libertadores. - créditos: Sporting Cristal

Eso no fue todo, ya que Julio César remarcó que “me he enfrentado y he tenido diferencias fuertes con los dirigentes actuales. Sé lo que hay que hacer, entonces o me empoderan o siguen su camino y yo me hago a un lado, que Sporting Cristal prevalezca sobre todos nosotros”. Al mismo tiempo, agregó que hizo muchas sugerencias y pocas fueron ejecutadas. Y en cuanto a fichajes de cara al Torneo Clausura, los directivos le mencionaron de uno o dos, pero él pidió cuatro.