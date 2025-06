Roberto Mosquera explotó por críticas a Julio César Uribe en medio de crisis en Sporting Cristal: “No es el presidente”

El técnico de 68 años habló del duro momento del club 'celeste' y defendió al 'Diamante' de los cuestionamientos. (Video: Canal N)

Sporting Cristal consiguió un triunfo ajustado en condición de local frente a Deportivo Garcilaso en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura. Esto generó que el equipo sueñe con tentar conseguir el primer certamen del año, más allá de que hay otros equipos con mayores opciones.

Sin embargo, este resultado no ha ocultado el mal momento que vive el club ‘cervecero’, que tiene un plantel corto y requiere de fichajes para tener mejores argumentos para luchar por el campeonato. La dirigencia liderada por Joel Raffo ha sido cuestionada, aunque también Julio César Uribe por seguir en medio de la crisis. En ese sentido, Roberto Mosquera defendió al ‘Diamante’ y aseguró que él no es el presidente para tomar decisiones.

“Cristal es mi vida, tengo seis títulos. Cristal tiene 20 títulos y yo tengo seis, estamos hablando del 30% que no es poco. Salí campeón en infantil, como juvenil, como jugador en (1979 y 1980), como asistente técnico de Markarián en (1996 y 1997), subcampeón de la Copa Libertadores, y como entrenador (2012 y 2020). Así que creo que tengo una moral como para opinar de Cristal y que salga de este momento que no es grato", dijo en primera instancia en diálogo con ‘Canal N’.

En eso, el entrenador de 68 años fue consultado sobre la continuidad del actual mandatario y dueño de la entidad ‘rimense’, a lo que respondió de la siguiente manera: “Es una decisión del señor Raffo, creo que tiene una responsabilidad muy grande. Lamento las críticas a Julio César, que no es el presidente. Él, así como yo, estamos tratando de que estas cosas cambien, y para eso no solo puedes estar de afuera opinando, de adentro también”, comentó.

Joel Raffo contrató a Julio César Uribe como asesor y vocero de Sporting Cristal en diciembre de 2024. - créditos: Sporting Cristal

Eso no quedó ahí, ya que otro panelista del espacio televisivo le consultó a Mosquera si es que Uribe no avala la gestión de Joel Raffo quedándose en Sporting Cristal, pero el exDT de Jorge Wilstermann reafirmó su postura de que no es culpable. “¿Uribe avala a Raffo quedándose? Ese es tu punto de vista. Julio no decide, le puede decir mucho al señor Raffo, pero no más", indicó.

¿Cuál es la postura de Julio César Uribe ante la crisis de Sporting Cristal?

En recientes declaraciones para ‘PBO Campeonísimo’, Julio César Uribe reveló que la directiva de Sporting Cristal le pidió un informe para el final del Torneo Apertura, pero que lo presentó hace unos días por la necesida del equipo.

“Me pidieron un informe para fin de este torneo y ya lo presenté, porque hay decisiones imperativas y urgentes que hay que tomar. Le trasladé esta inquietud a los dirigentes para que me den esa capacidad de poder tomar decisiones en lo deportivo, sino no soy parte de lo mismo, nunca lo he sido", señaló.

Asimismo, el mundialista con Perú en España 1982 reconoció que también le pidió a Joel Raffo y compañía poder tomar decisiones y no solo aconsejar, caso contrario, se irá de la entidad. “Pedí lo que el hincha percibe y muchos comunicadores expresan: otra fuerza para tomar decisión. Si eso no se me otorga, me quedo tranquilo en mi casa y sigo amando a Sporting Cristal. No hay otro camino”, añadió.

El 'Diamante' se refirió a la crisis del club 'celeste' y del informe que presentó para los cambios drásticos, con mensaje para los dirigentes. (Video: PBO Campeonísimo)

El futuro próximo de Sporting Cristal

Una vez eliminado de la Copa Libertadores, a Sporting Cristal le quedan cuatro partidos por jugar en el Torneo Apertura: Los Chankas (V), Comerciantes Unidos (L), Cienciano (V) y Atlético Grau (L).

No obstante, pensando en el Clausura y con la premura de intentar de pelear en la parte alta de la Liga 1, los altos mandos, en conjunto con el entrenador Paulo Autuori, buscarán reforzar al equipo. Miguel Araujo es el último que ha sonado por su vínculo con AGREF, empresa que es parte de la cartera de Innova Sports, dueños de la institución ‘bajopontina’. Más novedades se sabrán en las siguientes semanas.