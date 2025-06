Paulo Autuori dejó contundente mensaje sobre la llegada de refuerzos a Sporting Cristal: “Tenemos jugadores para un equipo competitivo”

Paulo Autuori rompió su silencio en medio de tantos problemas en Sporting Cristal. El entrenador brasileño ofreció una conferencia de prensa en La Florida, en la cual tocó varios temas, entre ellos la contratación de nuevo futbolistas para lo que resta del Torneo Apertura y Torneo Clausura.

En primera instancia, el estratega de 68 años mostró su confianza por armar un buen equipo de cara a los siguientes meses del campeonato peruano, el cual le permita pelear por el título de la presente edición de la Liga 1.

“Nosotros estamos tranquilos porque tenemos convicción en lo que estamos trabajando con los jugadores, a mí no me gusta dar justificaciones, me gusta encarar las cosas de frente, mi responsabilidad con este grupo es jugar buen fútbol, ser competitivos y estar en condición de pelear el título, en el Apertura todavía hay partidos y preparar bien el equipo para el Clausura, no tengo dudas que vamos a tener un equipo fuerte y competitivo”, expresó.

Posteriormente, Autuori no quiso hablar de la llegada de contrataciones al Rímac, debido a que considera que sería una falta de respeto para sus dirigidos y es una medida que ha optado a lo largo de su carrera como técnico.

“Hablar ahora de fichajes, yo no hablo de fichajes, para mí lo más importante es este grupo, y mi vida profesional siempre estuvo adelante de los jugadores, por eso no hablo ahora, ni mañana campeonando, de fichajes, hablo de los jugadores que están con nosotros porque mi respeto es enorme, así he trabajado toda mi vida”, acotó.

Minutos más tarde, el DT de Cristal aseguró que sus refuerzos serán los suplentes, los cuales tendrán que ingresar desde el banco para cambiar el desarrollo de sus partidos restantes en el certamen doméstico.

“Tengo certeza que tenemos jugadores para crear un equipo competitivo, seguro que cualquier entrenador quiere añadir calidad, todos los jugadores lo necesitan, pero, quien entra, tiene que aportar, este tema de contratar, solo para decir que estamos contratando, para mí no, siempre hablo con los jugadores y les digo que los refuerzos están acá en el banquillo, cuando entran a la cancha, tienen que entrar y hacer cosas, vamos con tranquilidad”, sentenció.

¿Franco Romero se va de Cristal?

Por otro lado, Paulo Autuori fue consultado por la continuidad de Franco Romero en Sporting Cristal. Y es que el defensor uruguayo llegó en julio del año pasado en reemplazo del brasileño Ignácio da Silva y su contrato finaliza a mitad de este 2025. El entrenador extranjero señaló que la directiva se encargará de decidir si se mantiene en la plantilla.

“Una plantilla de fútbol es un tema abierta, siempre hay gente entrando y saliendo, está en construcción y reconstrucción, este es un tema que la directiva está metido y va a definir, lo que nosotros pensamos, se debate en el momento y con las personas correctas, los directivos saben lo que va a pasar ahí con Franco, si se queda o se va, nosotros tenemos que seguir y tenemos jugadores listos para probar que tienen condiciones”, apuntó.

Próximo partido de Sporting Cristal

Por lo pronto, Sporting Cristal recibirá a Deportivo Garcilaso en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Este compromiso se jugará el domingo 15 de junio a las 11:00 horas en el estadio Alberto Gallardo.