Hernán Barcos se refirió a su retiro en Alianza Lima con sentido mensaje: “He jugado al fútbol toda mi vida”

A pesar de que Alianza Lima se alejó de la punta del Torneo Apertura, aún tiene chances de seguir en la lucha. Eso sí, el panorama cambió y ya no depende de sí mismo, sino de que caigan los de arriba. Ahora, uno de los jugadores que ha hecho que el equipo siga en competencia, tanto en el ámbito local como a nivel internacional es Hernán Barcos. Justamente, el ‘Pirata’ se refirió a su retiro del fútbol con un sentido mensaje.

“He jugado y vivido del fútbol toda la vida, por eso cuesta tanto cuando uno se tiene que retirar”, fueron sus primeras palabras en entrevista para ‘TV Perú Deportes’.

De la misma manera, admitió que le cuesta pensar en esa posibilidad a sus 41 años, pero que lo analizará conforme transcurran los meses. “A medida que pasan los meses, uno va viendo cómo se desarrolla todo. Si me preguntas hoy, no me quiero retirar”, indicó.

Una pregunta que llamó la atención del delantero argentino es cuando el periodista Alfredo Ccasa le consultó si es que le gustaría alentar al equipo ‘íntimo’ con el Comando Sur en el estadio Alejandro Villanueva. “Sería lindo, antes que me retire voy a pasar por ahí”, comentó.

El experimentado delantero también expuso detalles de su personalidad. “Yo soy muy tranquilo, muy leal y muy sincero. A veces digo cosas que incomodan, y si después me tengo que retractar, no tengo problemas, pero siempre digo lo que pienso”, señaló.

Hernán Barcos y sus números en Alianza Lima 2025

Para nadie es un secreto de que Hernán Barcos se ha convertido en un líder y referente de Alianza Lima. Por más que los años pasan, es un futbolista que marca la diferencia en la cancha y ha sabido cuidar su vida privada.

Esta temporada, a diferencia de las anteriores, rompió el no haber podido convertir en torneos internacionales con el cuadro ‘victoriano’. De hecho, el ‘Pirata’ fue uno de los responsables de que el equipo haya clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde la primera ronda previa al anotar 5 en toda la edición. Aunque todavía resta el ‘play off’ de la Copa Sudamericana contra Gremio de Porto Alegre.

uAdemás, en el Torneo Apertura 3 dianas y compite por el puesto del ‘9′ junto a Paolo Guerrero, lo que habla del poderío de los ‘aliancistas’ en la ofensiva.

Hernán Barcos sobre sus sensaciones por Perú y la ‘blanquirroja’

El nacido en Bell Ville obtuvo su DNI peruano en diciembre de 2023 luego de acumular tres años seguidos en territorio nacional. Esto ha hecho que tenga un sentimiento especial por el país ‘incaico’. ¿Le marcó Perú? Sí, tengo un hijo peruano, me nacionalicé peruano. Perú me ha dado un cariño enorme desde el día que llegué. Me ha tratado muy bien. Siempre hay gente que te trata mal pero son menos, entonces uno no le da importancia. El dinero no me cambia, ni cuando tengo ni cuando no tengo", expresó.

Asimismo, contó lo que le hace falta a Perú para encontrar un delantero como Hernán Barcos. “La formación, todo comienza desde ahí. Porque hoy, después de Paolo y Jefferson, no ha tenido delanteros de renombre o que hayan sido exitosos. Los chicos que van (al extranjero), tratan de hacer lo mejor, pero creo que falta la formación”, precisó.

El hecho de radicar bastante tiempo en suelo peruano ha generado que el veterano artillero sienta dolor por el duro presente de la ‘bicolor’, virtualmente fuera del Mundial de Norteamérica 2026. “Es difícil de digerir, para el fútbol peruano es malo y negativo. Uno está acá hace tiempo y quiere lo mejor para Perú, y duele no verlo en un Mundial”, añadió.

