Martín Liberman lanzó misil contra Luis Advíncula por fragilidad defensiva ante Benfica en Mundial de Clubes: “Se lo comió”

El periodista argentino cuestionó al jugador de Boca Juniors por su bajo nivel ante el elenco portugués. (Video: YouTube Martín Liberman)

Boca Juniors obtuvo un empate 2-2 ante Benfica en su debut en el Mundial de Clubes 2025. Pese a que los argentinos lo empezaron ganando, el elenco portugués logró igualarlo en los minutos finales. Y uno de los jugadores más cuestionados ha sido Luis Advíncula, por perder varios duelos con el lateral izquierdo, Álvaro Carreras.

En ese contexto, el periodista argentino Martín Liberman dedicó parte de su análisis en su canal de YouTube a destacar el bajo rendimiento del ‘Rayo’ en el duelo directo con el español, subrayando la dificultad que tuvo para contener los avances de su adversario.

Según las declaraciones del comunicador ‘gaucho’, la actuación de Carreras fue motivo de discusión entre los aficionados y la prensa, debido a las dudas sobre su nivel y el interés de Real Madrid en ficharlo. Liberman expresó: “Veía muchas discusiones por el nivel de Carreras. ¿Es bueno o malo? ¿Por este tipo va a pagar el Real Madrid? A mí me encantó Carreras. El tipo fue siempre; a veces bien, a veces mal. Boca no lo pudo parar”. Estas palabras reflejan la impresión positiva que dejó el lateral izquierdo, a pesar de que sus centros no siempre resultaron efectivos.

El experiodista de ESPN y FOX Sports profundizó en la observación del duelo individual entre Carreras y Advíncula, señalando que el peruano sufrió durante todo el partido. “Cada vez que lo atacó a Advíncula, se lo comió. Le ganó la espalda con facilidad. Sus centros no fueron del todo efectivos, pero siempre fue una amenaza por el sector izquierdo, generó laterales y tiros de esquina. A mí no me disgustó nada el partido de Carreras. No jugó nada mal”, acotó.

A Luis Advíncula le costó y no pudo acometer las arremetidas de Álvaro Carreras por su banda. - créditos: CHANDAN KHANNA / AFP

Eso no fue todo, ya que Martín Liberman también abordó el rendimiento general de Boca Juniors y destacó la figura de Miguel Merentiel, autor de uno de los tantos del conjunto sudamericano.

“El mejor de todos siempre es Merentiel y con justicia es capitán. Sin necesidad que se digan cosas como que Marcos Rojo es mundialista, Advíncula es mundialista, el mejor es Merentiel. Me pareció justo que haya conseguido ser la figura del partido porque es el tipo que siempre está”.

De esta manera, Liberman puso en valor el liderazgo y la regularidad del delantero uruguayo, por encima de otros jugadores con experiencia internacional, como el mismo Luis Advíncula, que cuenta con un gran bagaje con la selección peruana.

Luis Advíncula tuvo su primera presentación ante la mirada del técnico Miguel Ángel Russo en Boca Juniors, ante Benfica. - créditos: Composición Infobae Perú

Prensa argentina sobre el rendimiento de Luis Advíncula

Luis Advíncula jugó todo el partido con Boca Juniors frente a Benfica, tras dejar atrás un inconveniente físico. El popular ‘Bolt’ trató de mostrarse sólido en defensa y convertirse en un elemento de consideración para el ataque, aunque el hecho de que el conjunto portugués haya tenido el protagonismo con el balón, cambió los papeles. Ante esta situación, la prensa argentina tuvo varios comentarios al respecto.

El diario Olé le otorgó 6,5 puntos, destacando una mejoría en el segundo tiempo y buenos despejes, aunque señalando altibajos en su sector. Por su parte, Planeta Boca calificó su actuación con 5 puntos y criticó sus dificultades en defensa y escasa participación adelante. ESPN Argentina, en tanto, también le dio 5 puntos, resaltando firmeza en marca pero poco ataque. En contraste, TyC Sports valoró su desempeño defensivo con 6 puntos, aunque mencionó su escaso protagonismo ofensivo.

Goles y resumen del empate en el Hard Rock Stadium. (Video: DAZN)

Próximo partido de Boca Juniors con Luis Advíncula en Mundial de Clubes 2025

La siguiente prueba de Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025 será el viernes 20 de junio contra Bayern Munich. El Hard Rock Stadium de Miami será el escenario del encuentro por la fecha 2 del grupo C, donde se desconoce si Luis Advíncula o si el técnico Miguel Ángel Russo apuesta por Lucas Blondel en el lateral derecho.