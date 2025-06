Erick Noriega desoye cualquier propuesta: “Estoy enfocado en Alianza Lima, no es adecuado pensar en ir al extranjero”

Erick Noriega se ha hecho de un espacio en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

A Erick Noriega se le augura un futuro prometedor. En cuestión de poco tiempo se hizo de un espacio en Alianza Lima —ya sea como central o mediocentro— toda vez que ya ha entrado en la consideración de la selección peruana para un relevo generacional pensando en las próximas Clasificatorias Sudamericanas.

Razones más que suficientes para que su ficha se revalorice y comience a ser observada con detenimiento por varios clubes de la región y uno que otro de Europa. En cualquier caso, el ‘Samurái’ prefiere no saber nada al respecto, porque su mente solo está centrada en La Victoria.

“La verdad estoy muy enfocado en Alianza Lima. No podemos fallar en nada y no es adecuado estar pensando en ir al extranjero cuando tenemos el campeonato ahí”, mencionó Noriega a la salida de los entrenamientos con miras al lance contra Sport Huancayo, en el estadio Alejandro Villanueva.

Eso sí, Erick sabe que con el paso del tiempo puede cambiar de aires, pero en la actualidad lo ve improbable por cuestiones de compromiso: “Si se tiene que dar ir al extranjero más adelante, va a tener que ser así. Yo ahorita estoy enfocado en Alianza Lima y voy a seguir enfocado en Alianza”.

El Samurái fue el cuarto ejecutante en la tanda de penales contra los xeneizes, en la Copa Libertadores 2025. | VIDEO: Telefé

Actualmente, el club ‘blanquiazul’ está en la pugna por el liderato del Apertura 2025 con Universitario de Deportes. Un traspié de cualquiera puede ser aprovechado y capitalizado teniendo en cuenta que ya están en la recta final del primer campeonato del año.

“Sabemos que hay muchos equipos que están en la cima, pero el torneo está bastante apretado. Se verá en la última fecha quien se consagrará campeón del Torneo Apertura, esperemos estar bastante enfocados. No podemos fallar en nada”, sentenció Noriega.

El ascenso de Noriega

Noriega ha emergido como una de las revelaciones más destacadas del fútbol peruano en los últimos años. Nacido en Japón en 2001 y criado en Perú, Erick comenzó su carrera en las divisiones menores de Alianza Lima antes de trasladarse a Japón en 2016, donde jugó para el Shimizu S-Pulse y el Machida Zelvia.

“Nací allá, pero no me acordaba de nada. Su cultura es totalmente diferente a la peruana. Llegué, y como no tenía club, iba al colegio, no entendía nada de las clases, me tuvieron que pasar a otro salón donde estaba con otro amigo peruano, hacíamos nuestras tareas y esas cosas. Lo que más me sorprendió fue cómo tratan a la gente, su educación y se podría decir que allá no hay robos", comentó el mediocentro en un diálogo con Infobae Perú.

Su regreso al Perú en 2023, pasando por Universidad San Martín y Comerciantes Unidos, le permitió consolidarse como titular en la Liga 1. Su destacada actuación en el Torneo Preolímpico Sub-23 lo llevó a ser convocado por Jorge Fossati a la selección mayor, debutando en marzo de 2024 en un amistoso contra Nicaragua.

En 2024, Noriega fichó por Alianza Lima, donde ha sido pieza clave en el mediocampo bajo la dirección de Néstor Gorosito. Su versatilidad y rendimiento han atraído el interés de clubes internacionales, y la dirigencia aliancista trabaja en una renovación de contrato para blindarlo. Con una proyección ascendente, Erick continúa demostrando que su historia de superación y talento es solo el comienzo de una prometedora carrera.