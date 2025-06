Armadora titular de la selección de Colombia fichará por Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima consiguió el tan anhelado bicampeonato en la Liga Peruana de Vóley, por lo que buscará dar un salto de calidad para quedarse con el ‘tri’ en la siguiente temporada. Además, tendrá su primera participación en el torneo más importante del planeta, como lo es el Mundial de Clubes.

Por ese motivo, Cenaida Uribe -subgerenta del club ‘blanquiazul’- salió al mercado en búsqueda de grandes atletas, sobre todo porque se le fue una pieza clave como su armadora Marina Scherer. La brasileña le puso fin a su ciclo en La Victoria y jugará en la liga española.

Se habló mucho de la posibilidad de que Paola Rivera sea la sustituta de Scherer, pero la misma Cenaida se encargó de desmentir los rumores de contratar a la jugadora de Regatas Lima. Lo cierto es que la nueva levantadora de Alianza será extranjera.

De acuerdo a la periodista deportiva Daniella Fernández, la exvoleibolista peruana ya tiene a su elegida para reforzar a las ‘íntimas’. Se trata de María Alejandra Marín, armadora titular de la selección de Colombia y con reciente pasado en el campeonato de Francia.

“Nosotros lo decíamos, cuando la gente hablaba de Paola Rivera, yo te decía Paola no va a llegar a Alianza, está enfocada en la selección de México, tiene propuestas del extranjero, y yo te dije el nombre. Te dije que María Alejandra Marín podía ser un gran refuerzo para Alianza Lima ante la salida de Marina Scherer. María Alejandra Marín es una armadora que todos conocemos mucho, es la armadora titular de la selección colombiana, va a llegar a Alianza Lima, esto es un hecho, próximamente lo van a hacer oficial”, expresó la reportera en el programa de Youtube, ‘De Una’.

La misma María Alejandra había reconocido en una entrevista con el podcast ‘Zona de Ataque’ que contaba con una propuesta de la liga nacional de voleibol. “He tenido ofertas de Europa, de Brasil y de Perú, todavía no me quiero apresurar, quiero tomar la mejor decisión para mi carrera”. Finalmente, se inclinó por la del vigente bicampeón peruano.

La integrante de Movistar Deportes señaló que Marín no solo se sumará a Alianza Lima para el Mundial de Clubes, sino también formará parte de la Liga Peruana de Vóley y la próxima edición del Sudamericano de Clubes.

Su relación con Antonio Rizola

María Alejandra Marín fue descubierta por un personaje muy importante en la actualidad del vóley peruano. Antonio Rizola la detectó con 20 años, la llevó a la selección de Colombia, le enseñó como mejorar su juego y estuvieron a punto de clasificar a unos Juegos Olímpicos.

“En mi carrera fue un antes y un después, él me cogió a los 20 años, las cosas que tengo como armadora las aprendí de él, entonces de mi parte estoy súper agradecida, como persona es increíble, tuve una buena relación con él, le llegué a contar cosas muy personales, que una como atleta pasa cosas difíciles que influyen en la cancha y él me ayudó con eso”, expresó la levantadora sobre el DT brasileño.

Los clubes en los que jugó María Alejandra Marín

- Liga Bolivarense de Voleibol (Colombia)

- San Martín de Formosa (Argentina)

- ASPTT Mulhouse Volley-Ball (Francia)

- Sao José dos Pinhais / AIEL (Brasil)

- Sao Cristóvao / Sao Caetano (Brasil)

- Curitiba Volei (Brasil)

- Zesar VFM Franches-Montagnes (Suiza)

- Volley Club Marcq-en-Barceul (Francia)

- RC Cannes (Francia)

- Club Beyond (Colombia)

- Volley Mulhouse Alsace (Francia)