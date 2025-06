Cenaida Uribe aclaró polémica con Paola Rivera tras insinuar su fichaje y reveló si Tandara Caixeta jugará en Alianza Lima

La subgerenta abordó el tema de contrataciones para el Mundial de Clubes. (Puro Vóley)

Cenaida Uribe ya tiene listo su plantel para competir en el Mundial de Clubes y la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley. La exvoleibolista guarda bajo siete llaves los nombres de sus refuerzos, aunque no tiene problemas de abordar algunos rumores sobre incoporaciones.

Por ejemplo, durante la entrevista con el programa de Youtube llamado ‘Puro Vóley’, la subgerenta del cuadro ‘blanquiazul’ fue consultada por un nombre puntual, el de Tandara Caixeta, quien ha sido vinculada con el vigente bicampeón peruano en medios brasileños durante las últimas semanas.

Uribe señaló que, por más haya información en el país de la zamba, ella no se ha contactado con la olímpica para sumarla de cara a los próximos torneos. Inclusive, contó que le preguntaron desde Osasco, club donde la atacante seguiría su carrera.

“Lo publican en Brasil, ¿Te puedes imaginar?, me llama la gente de Osasco y me pregunta ‘¿Es verdad?’, yo les digo que no la conozco, no he hablado con ella, es mentira, Tandara no“, exclamó.

Tandara Caixeta fue vinculada con Alianza Lima de cara al Mundial de Clubes.

¿Quién es Tandara Caixeta?

Tandara Caixeta es una voleibolista brasileña de 36 años, que se puede desempeñar como punta u opuesta. Tiene un CV muy grande pasando por la mayoría de clubes de su país y llegando a una de las ligas más competitivas como la China. Además, se colgó la presea de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Cabe señalar que Tandara no ha podido jugar en el último tiempo a partir de la sanción impuesta de cuatro años por Tribunal de Justicia Deportiva Antidopaje tras dar positivo en el control realizado en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2021.

Tandara Caixeta también ganó una Copa Mundial de Grandes Campeones en el 2017.

Caso Paola Rivera

Por otro lado, Cenaida Uribe abordó el caso Paola Rivera, el cual ha causado alboroto en las redes sociales. Lo que ocurre es que la armadora de Regatas Lima fue vinculada con Alianza Lima luego de la partida de la brasileña Marina Scherer al campeonato de España.

Es más, la misma jefa de equipo dio pistas en una entrevista con Latina de que la reemplazante de Scherer podría ser la mexicana. Algo que -de manera inmediata- fue desmentido por la oriunda de Juárez mediante su cuenta de Instagram.

"¡Hola a todos! Quiero comunicar que no tengo vínculo alguno con Alianza Lima. En este momento estoy enfocada en descansar y pasar tiempo de calidad con mi familia. Gracias a todos, saludos", fue lo que dijo la aún voleibolista del cuadro de Chorillos.

Uribe se volvió a referir al tema en diálogo con Puro Vóley y dijo lo siguiente sobre el posible fichaje de la ‘azteca’: "Yo ni la conozco, solo que a mí me quieren sacar información y la oficina de marketing es la que se va a encargar de oficializar las nuevas incorporaciones. Lo tengo, pero con Paola, no la conozco“.

¿Dos armadoras extranjeras para Alianza Lima?

En ese mismo sentido, la jefa de equipo de Alianza Lima dejó abierta la posibilidad de sumar dos levantadoras extranjeras a raíz de las partidas de Marina Scherer y Fabiana Távara, ya que no hay deportistas peruanas disponibles en esa posición.

“No sé, lo que pasa es que tú me dices se va a traer refuerzos nacionales, dime quién, qué refuerzo hay, qué levantadora está libre para traer, pásame el número, no sé si serán dos armadoras extranjeras, estamos en el aire”, sentenció.