Miguel Trauco negó su renuncia a la selección peruana y explicó el fracaso en Elimimatorias 2026: “Quisieron cambiar todo”

El lateral izquierdo aclaró sus declaraciones sobre un supuesto alejamiento a la 'bicolor' y habló de los cambios que afectaron la clasificación. (Video: América Deportes)

La selección peruana no pudo conseguir una victoria y terminó igualando sin goles en condición de local frente a Ecuador en el marco de la jornada 16 de las Eliminatorias 2026. Este resultado sepultó las chances de la ‘bicolor’ de tentar un lugar en la Copa del Mundo de Norteamérica y, prácticamente, está eliminada.

Esto generó que varios jugadores tengan diversas declaraciones contundentes al final de la contienda sobre el terrible desenlace. Uno de ellos fue Miguel Trauco, quien había deslizado su retiro del combinado patrio. Sin embargo, el lateral izquierdo negó su alejamiento y explicó el fracaso en el proceso clasificatorio.

"No, yo no dije que renuncié, yo dije que este ciclo ya está cerrado. Pero si me siguen llamando... en ningún momento dije que renuncié, solamente que este ciclo ya está perdido“, fueron sus primeras palabras en diálogo con la prensa a la salida del entrenamiento de Alianza Lima en el complejo deportivo ‘Esther Grande de Bentín’.

El último partido de Miguel Trauco en la selección peruana fue ante Bolivia en marzo por las Eliminatorias 2026. - créditos: AP Photo/Martin Mejia

Declaraciones de Miguel Trauco sobre renuncia a la selección peruana

Luego de la igualdad en el Estadio Nacional de Lima, Miguel Trauco fue abordado por el periodista Alan Diez y dejó entrever que su ciclo en la selección peruana estaba cerrado para dar espacio a los jugadores jóvenes. Durante la conversación para ‘RPP’, expresó: “Es difícil, ya está, mi ciclo ya está”.

El futbolista de Alianza Lima mencionó a Marcos López como su sucesor ideal en la banda izquierda, afirmando: “Hizo un gran partido, digno de reconocerlo”. Aunque el canterano de Unión Comercio no renunció oficialmente a la ‘blanquirroja’, admite que es momento de que otros asuman roles protagónicos, destacando la importancia de un relevo generacional en el equipo.

El lateral izquierdo reveló que no jugará más por la 'bicolor'. (RPP)

Miguel Trauco sobre el fracaso de la selección peruana en Eliminatorias 2026

Por otro lado, Miguel Trauco confesó cómo se encuentra el plantel de la selección peruana tras la difícil situación en las Eliminatorias 2026, alegando que esto no es de ahora, sino por los cambios en el juego que hicieron alternando entrenadores.

“Pena, tristeza, por el grupo que lo intentó hasta el último. Por ahí algunas cosas no se dieron. Retrocedimos intentando cambiar nuestra escencia, que en algún momento lo dijimos y lo dicen varios. Eso fue lo que al final nos costó la clasificación”, comentó.

Con el ingreso de Óscar Ibáñez a la dirección técnica tras la salida de Jorge Fossati, hubo una notable mejoría en el elenco nacional, aunque todo estaba consumado. “La reacción ha sido un poco tarde, pero ese siempre ha sido el pensamiento grupal”, indicó el nacido en Tarapoto.

Trauco Saavedra valoró el apoyo de la hinchada, incluso en el peor momento del proceso clasificatorio. “Al final, no solo nosotros, la hinchada también jugó un papel importante. A pesar de no haber podido cumplir el objetivo, se sintió el cariño y el apoyo”, acotó.

Por último, el jugador de 32 años expuso los cambios rotundos que hicieron que el ‘equipo de todos’ no logre la clasificación al Mundial 2026. “La escencia, el planteamiento, el funcionamiento táctico, quisieron cambiar todo y sabemos que nuestro juego no era eso”, sostuvo.

Empate sin goles en el Estadio Nacional. (Video: Movistar Deportes)

Los partidos que le quedan a la selección peruana en Eliminatorias 2026

A la selección peruana aún le quedan disputar dos partidos en las Eliminatorias 2026, según lo estipulado en la programación de Conmebol. Primero visitará a Uruguay en el estadio Centenario el 9 de setiembre, para luego recibir en el Estadio Nacional a Paraguay en la última fecha. Dos partidos que Óscar Ibáñez podría usarlos para darle un refresco al equipo con la presencia de jugadores jóvenes.

La actualidad de Miguel Trauco

Miguel Trauco no fue convocado a la reciente doble fecha de junio, aunque sí estuvo en la de marzo, siendo su último partido el duelo en casa con Bolivia.

El ‘Mago’ bajó considerablemente su nivel, aunque de todos modos ha sabido jugar 20 partidos esta temporada en Alianza Lima, entre Liga 1 y Copa Libertadores.