Dónde ver Perú vs Ecuador HOY: canal tv online del duelo por fecha 16 de las Eliminatorias 2026

Dónde ver Perú vs Ecuador por las Eliminatorias 2026

Perú tendrá otro desafío que enfrentar en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La selección peruana se medirá con Ecuador hoy, martes 10 de junio, a las 20:30 horas locales en el estadio Nacional, por la fecha 16.

A pesar que la ‘blanquirroja’ está al borde la eliminación, saldrá con todo con la misión de sumar en casa para aferrarse a esa mínima chance de poder acceder a la zona de repechaje: marcha en la penúltima posición con 11 puntos. Y está a siete unidades del séptimo lugar en cual lo ocupa Venezuela.

Solo quedan tres jornadas para conocer a los clasificados al Mundial Canadá, Estados Unidos y México. Son nueve puntos que están en juego y Óscar Ibáñez manifestó que peleará hasta el final.

El técnico nacional valoró el trabajo de sus pupilos tras el empate sin goles que sacó frente Colombia en Barranquilla. El juego de la ‘bicolor’ mejoró respecto a sus anteriores presentación y con la posible reaparición de André Carrillo, pondrá a sus mejores hombres a buscar una victoria en casa.

“Estamos en la reconstrucción de algo importante, en el sentido de pertenencia, en el sentido de pertenencia, en que los jugadores quieran venir a la Selección, que no quieran salir de la cancha, que pese a estar tocados quieran mantenerse, valoro el resultado, no es fácil venir y empatar con Colombia. Necesitamos ganar el martes, sé que la gente apoyará, más allá de la tabla. Esta selección no se rinde, no baja los brazos, estamos tranquilos en ese sentido”, declaró el estratega en conferencia de prensa.

El choque entre peruanos y norteños será transmitido por las señales abiertas de América Televisión a través de sus canales 4 y 704, asimismo por su plataforma streaming América TVGO. Y ATV mediante sus frecuencias de 9 y 709 en alta definición, también estará disponible vía web por ATV.pe.

Y en cable estará Movistar Deportes por sus canales 3 y 703 en HD, y por Movistar Play, streaming que es totalmente gratuito para todos los suscriptores. Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el estadio Nacional con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, declaraciones de los protagonistas, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

A defender el segundo lugar

Ecuador está pasando por un gran momento futbolístico: es el segundo mejor equipo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Celebró un puntazo frente Brasil tras empatar 0-0 en Guayaquil, por la fecha 15 de la competición. Ese resultado le permitió ubicarse en la segunda posición con 24 puntos y tiene en sus manos el segundo boleto al Mundial Canadá, Estados Unidos y México.

El cuadro de Sebastián Beccacece está luchando junto a Paraguay por la segunda ubicación, ambos tienen 24 unidades, y a falta de tres jornadas no pude perder el paso. Por ello, buscará sorprender a Perú en Lima para defender su lugar en las Clasificatorias.

“Yo estoy orgulloso de los jugadores que yo elegí. Si yo fuera hincha ecuatoriano, estaría orgulloso de la entrega de este equipo. Dimos un paso importante, jugamos de igual a igual contra una potencia. Creo que hicimos todos los méritos y asumimos todos los riesgos para ganar. Tenemos una base de 40 futbolistas. Hay jóvenes a los que venimos dándoles el lugar y necesitan la confianza de sus compañeros y el apoyo de la gente”, aseguró el DT.

Brazil's forward #09 Richarlison and Ecuador's defender #03 Piero Hincapie fight for the ball past Ecuador's defender #07 Pervis Estupinan during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Ecuador and Brazil at the Monumental Banco Pichincha stadium in Guayaquil, province of Guayas, Ecuador on June 5, 2025. (Photo by MARCOS PIN / AFP)