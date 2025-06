Dónde ver Brasil vs Paraguay HOY: canal tv online del duelo por fecha 16 de las Eliminatorias 2026

Vinicius comanda el ataque de Brasil contra Paraguay por Eliminatorias 2026. - Crédito: AFP

Brasil y Paraguay animarán uno de los encuentros más atractivos de la fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El partido se jugará hoy, martes 10 de junio, en la imponente Neo Química Arena de São Paulo, a partir de las 19:45 horas de Perú. El vencedor del cruce podrá dar un paso enorme para asegurar su presencia en la próxima edición de la Copa del Mundo.

¿Dónde ver el encuentro? El enfrentamiento, correspondiente a la jornada 16° de las Clasificatorias CONMEBOL, se podrá seguir desde la señal de Movistar Deportes tanto en televisión como en YouTube. La señal por Streaming de Disney +, entretanto, hará lo suyo para la región. Además, la website Infobae Perú se encargará de realizar una transmisión digital.

El seleccionado brasileño atraviesa un proceso de transformación con la llegada de Carlo Ancelotti, ex entrenador multicampeón con el Real Madrid. En su debut oficial al mando de la verdeamarelha, el equipo igualó sin goles ante Ecuador como visitante. Pese a no conseguir la victoria, el resultado no fue mal visto. Ahora, el objetivo es claro: sumar de a tres frente a un rival directo para fortalecer su camino hacia el Mundial.

Brasil, que actualmente ocupa el cuarto lugar en la clasificación con 22 unidades, sabe que una victoria le permitiría meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos. La reestructuración incluye una renovación del plantel, con figuras emergentes como Estevao y la siempre vigente presencia de Vinicius y Richarlison en ofensiva.

Del otro lado, Paraguay llega entonado. Bajo la conducción de Gustavo Alfaro, la albirroja ha encontrado su mejor versión. El técnico argentino mantiene invicto al equipo en las últimas nueve fechas, un dato que genera optimismo en la afición. En su más reciente presentación, Paraguay logró un triunfo de enorme valor al imponerse como visitante frente a Uruguay.

Con 24 puntos, el combinado guaraní marcha en la tercera posición de la tabla. Está a tan solo un triunfo de asegurar su regreso a una Copa del Mundo, algo que no logra desde Sudáfrica 2010. La ilusión es grande y el equipo confía en mantener su buen momento en suelo brasileño.

Dónde ver Brasil vs Paraguay por fecha 16 de las Eliminatorias 2026

El duelo entre Brasil y Paraguay, correspondiente a la fecha 16 de las Eliminatorias 2026, será transmitido en Perú por Movistar Deportes. Los suscriptores de Movistar podrán sintonizar el enfrentamiento en los oficiales en alta definición, además de tener acceso a la plataforma de streaming Movistar TV App. También se puede visualizar por el canal de YouTube de Movistar Deportes Perú.

En Chile, el encuentro podrá verse por Chilevisión, Mega, ESPN y Disney+; mientras que en Bolivia estará a disposición en Tigo Sports.

En el resto de América, los canales autorizados son los siguientes: Argentina (DSports), Brasil (SporTV), Colombia (Caracol TV y RCN), Paraguay (GEN y Unicanal), Venezuela (Venevisión, Televen, TVes y ByM Sport), Uruguay (AUF TV, Antel TV y DSports), México (Claro Sports), Centroamérica (Tigo Sports) y Estados Unidos (Fanatiz).

Alineaciones probables

Brasil: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro, Alex Sandro; Bruno Guimaraes, Casemiro, Gerson; Estevao, Richarlison, Vinicius.

Paraguay: Roberto Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Aldrete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza; Julio Enciso, Antonio Sanabria.