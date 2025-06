Óscar Ibáñez se aferra al milagro con la selección peruana: “Queremos llegar a septiembre con chances de clasificar”

El entrenador de Perú considera a la Tri como un oponente de fuste que no requiere de la altura para hacer daño. | VIDEO: KCH FM

Óscar Ibáñez es el más optimista en medio de la evidente crisis de resultados que atraviesa la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El técnico interino se ha revitalizado a partir del empate sin goles contra Colombia, en Barranquilla, y confía que pueden llegar con vida al último doblete Clasificatorio, siempre y cuando superen —a cómo dé lugar— a Ecuador, en el estadio Nacional.

“Sabemos de la trascendencia de los tres puntos de mañana, hay que trabajar el partido. Queremos llegar a septiembre, a esas dos últimas fechas, con chances de clasificar”, adelantó Ibáñez en una rueda de prensa comparecida en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA).

“Sabemos la trascendencia del partido, del rival. Es un rival que nos va a llevar a la exigencia máxima en todos los sentidos, pero el plantel está preparado, los jugadores son conscientes, será importante el apoyo del público. Hemos tratado de recuperar a los muchachos que venían de un esfuerzo muy alto en Barranquilla, están bien, están con ganas”, añadió.

Óscar Ibáñez asumió la dirección técnica de Perú tras la devastación con Jorge Fossati. - Crédito: FPF

Rendido a la entrega

Valorando el enorme despliegue del grupo nacional, al que recién comanda de manera total luego del fiasco ejecutado por Jorge Fossati en la zona técnica, Ibáñez expresó su agradecimiento “con los jugadores por la predisposición que tienen, de no darse por vencidos”.

“Son jugadores ganadores, que tienen mucha jerarquía y están acostumbrados a este tipo de situaciones, por eso no lo damos por perdido. Están aportando muchísimo a los chicos que se van sumando, facilitándoles la integración porque son jugadores que nos van a dar una mano”, sumó Óscar.

El interino, además, ha compartido su sensación de que “los técnicos que estuvieron antes, dejaron cosas importantes que por ahí no se reflejan en la tabla. Hablamos con el grupo de trabajo sobre la importancia de ganar mañana para reforzar cosas. A veces, cuando no tienes el resultado, no toma fuerza lo que trabajas o lo que dices”.

Todos los integrantes nacionales están a disposición de Óscar Ibáñez. | VIDEO: Jax Latin Media

Ibáñez, gestión interesante

Óscar Ibáñez asumió la dirección técnica de la selección peruana en febrero de 2025, tras la resolución del vínculo de Jorge Fossati, con el objetivo de revertir una campaña complicada en las Eliminatorias CONMEBOL 2026. Su debut fue prometedor: Perú venció 3-1 a Bolivia en Lima, mostrando una mejora en el juego colectivo y destacadas actuaciones de Paolo Guerrero, André Carrillo y Edison Flores.

Sin embargo, en la siguiente jornada, la Bicolor cayó 1-0 ante Venezuela en Maturín, evidenciando dificultades para mantener la regularidad. Aquel resultado fue un golpe demasiado duro para los intereses nacionales, dado que se agravó la crisis al tiempo que la posibilidad para ir al próximo Mundial se desvanecía con fuerza.

En junio, Perú logró un empate sin goles frente a Colombia en Barranquilla, destacando por su solidez defensiva. A pesar de estos esfuerzos, la selección se mantiene en el noveno lugar de la tabla con 11 puntos, complicando sus opciones de clasificación directa. Ibáñez ha enfatizado la importancia de ir “partido a partido” y mantiene la esperanza de alcanzar al menos la repesca intercontinental.

Óscar Ibáñez, gestión aprobada. - Crédito: Infobae Perú