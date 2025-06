¿Óscar Ibáñez superó a Juan Reynoso y Jorge Fossati? la dura opinión de Pedro García tras empate de Perú vs Colombia

Perú está a punto de terminar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y varios analizan cómo fue el desempeño de la ‘blanquirroja’ que está al borde de la eliminación. La selección peruana pasó por tres procesos en estas Clasificatorias, y el debate es inevitable: ¿Óscar Ibáñez superó a Juan Reynoso y Jorge Fossati?

El técnico nacional lleva tres encuentros al mando del combinado nacionales, de los cuales sacó un triunfo frente Bolivia, derrota con Venezuela y empate ante Colombia. Pedro García mostró su postura al respecto, pero antes resaltó un detalle que hay que considerar antes de responder esa pregunta.

“Yo tengo una tesis que lo excede a Óscar Ibáñez: Perú está carente de individualidades hoy con Jorge Fossati y Juan Reynoso. El peor momento en cuanto a individualidades es este, inclusive por debajo de Fossati y Reynoso; ahora tenemos menos herramientas: no están Alexander Callens, Miguel Trauco, Miguel Araujo, Alex Valera, Joao Grimaldo. Es decir, hoy hay menos de lo que había antes, y encima los que están se han lesionado como André Carrillo y compañía”, apuntó el comunicador en el programa ‘Vamos al Var’.

La selección peruana rescató un punto de Barranquilla. (Video: Movistar Deportes)

¿Óscar Ibáñez superó a Juan Reynoso y Jorge Fossati?

Pedro García desnudó problemática que la selección peruana viene arrastrando con los procesos anteriores con Juan Reynoso y Jorge Fossati: ofensiva. El periodista deportivo aseguró que la ‘blanquirroja’ no tiene delanteros que le permita hacer daño a los rivales.

“Yo veo a Ibáñez que en los tres partidos tenía una carencia individual, ¿qué posibilidades de éxito había? Muy pocas, pero él tenía una herramienta que podía hacer establecer a pesar de la carencia, que es hacer equipo serio y rendir bien por más que te falte peso arriba. El peso arriba que no tenemos lo excede a Ibáñez; es un peso que no teníamos ni con Fossati ni con Reynoso y hasta con el último Ricardo Gareca“, comentó.

Juan Reynoso y Jorge Fossati, los dos entrenadores de Perú en las Eliminatorias 2026. - Crédito: AFP

Eloy reveló que Óscar Ibáñez superó lo realizado por Reynoso y Fossati en la ‘blanquirroja’ en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Punutalizó sus fundamentos y uno de ellos fue que el técnico nacional está haciendo que el ‘equipo de todos’ termine la competición dignamente.

“¿Perú tiene peso ofensivo individualmente? O sea, viene Gustavo Alfaro, el mejor técnico, y puede hacer de Perú un equipo ofensivo bueno, ¿no? Alfaro lo hace con los cracks que tiene Paraguay, que no serán brasileños, pero son buenos. Alfaro, si venía, iba a conseguir un equipo ordenado, pero un equipo agresivo, ofensivo, eficaz; no lo creo. Entonces, no le pidamos a Ibáñez lo que de repente al mismo Alfaro no le podíamos pedir. Qué cosa le quedaba a Ibáñez: hacer un papel y un cierre muy digno, y para mí, por lo visto con Bolivia, Venezuela y Colombia —independientemente de los resultados— ha sido muy digno. Ha superado lo anterior para mí, y no es conformismo, es el realismo“, finalizó.

El técnico de la 'bicolor' ponderó la entrega de sus jugadores en el duelo por Eliminatorias 2026. (Movistar Deportes)

Perú vs Ecuador: día, hora y canal tv del partido

La selección peruana enfrentará a los norteños este martes 10 de junio en el estadio Nacional de Lima, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El horario pactado es a las 20:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:30 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:30 horas.

El crucial duelo será transmitido por América Televisión y ATV en señal abierta; mientras que por cable está Movistar Deportes. Además, Infobae Perú informará todos los detalles en el coloso José Díaz con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, y mucho más.