Diego Elías coronó un hito histórico al ganar el British Open: venció al número uno del mundo y conquistó prestigioso título

El squashista peruano sumó un nuevo éxito en su carrera, al ganarle en la final del prestigioso torneo al egipcio Mostafa Asal. (Video: British Open)

Desde Inglaterra, con la bandera peruana en alto y lágrimas de emoción, Diego Elías hizo historia al consagrarse campeón del British Open 2025, uno de los torneos más prestigiosos del squash a nivel mundial. El ‘Puma’, como es reconocido en el circuito, desplegó su mejor nivel en la final, dominando la definición del trofeo y sumando uno de los mayores éxitos de su carrera deportiva.

En la vibrante disputa del título del campeonato internacional, el representante peruano consiguió derrotar por un marcador de 3-1 (11-4, 11-9, 3-11, 11-4) a nada menos que el egipcio Mostafa Asal, número uno del ranking que defendía el título de este certamen inglés. Después de llevarse los dos primeros sets, sufrió un pequeño tropiezo en el tercero, pero se recuperó con determinación y cerró el cuarto parcial con una victoria contundente.

A los 29 años, Diego Elías logró así su primer título en el British Open, prestigioso torneo de categoría diamante, que es considerado el Wimbledon del squash. Se convirtió, además, en el segundo sudamericano en levantar este trofeo, después del colombiano Miguel Ángel Rodríguez en 2018.

El ‘Puma’, actual número 2 del mundo, celebró con emoción el triunfo en el escenario del Birmingham Repertory Theatre. “¡No sé qué decir! ¡Esto es una locura!”, exclamó tras la consagración. “Estoy solo con mi papá aquí y ganar este gran torneo es increíble. Sabía que Mostafa venía de muchas finales y que podía estar mentalmente cansado. Me alegra haberles demostrado a todos que estaban equivocados”, agregó.

Diego Elías venció a Mostafa Asal en la final del British Open 2025. Crédito: PSA

Cabe destacar que el British Open es el torneo más antiguo y prestigioso del calendario del PSA Squash Tour. Esta edición, que se llevó a cabo entre el 1 y el 8 de junio, tuvo sus rondas previas del 31 de mayo al 2 de junio en el Solihull Arden Club. En este certamen de nivel Diamante, 96 de los mejores jugadores de squash del mundo se reunieron para disputar uno de los títulos más codiciados del circuito internacional, con Diego Elías coronándose finalmente como el gran campeón.

La emoción del campeón

Tras lograr la hazaña en tierras inglesas, Diego Elías compartió su emoción por conquistar este trofeo por primera vez en su carrera y agradeció profundamente a su padre, quien ha estado a su lado en cada paso de su trayectoria. No solo como su principal apoyo, sino también como su entrenador, acompañándolo en cada momento clave de su carrera.

“Se siente increíble. Cuando empecé a jugar, nunca imaginé que estaría aquí sosteniendo este trofeo y logrando todo lo que he alcanzado. Estoy muy feliz. Quiero agradecer a mi papá por estar siempre a mi lado, sin él nada de esto sería posible... y también a mi mamá, que siempre me apoya. Si no lo digo, me mata”, dijo el ‘Puma’ visiblemente emocionado durante la ceremonia de premiación.

Diego Elías coronó un hito histórico al ganar el British Open 2025. Crédito: Instagram

Una de las cartas de Perú para Lima 2027

Diego Elías es, sin lugar a dudas, una de las cartas más fuertes de Perú para los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027. Bicampeón panamericano y referente indiscutible del squash latinoamericano, su trayectoria ha sido marcada por una constante evolución y un esfuerzo incansable por llegar a lo más alto del deporte. Gracias a su preparación y dedicación, se ha consolidado en la élite mundial de esta disciplina, logrando conquistar importantes títulos internacionales.

Con el horizonte mirando a Lima 2027, el desafío para el ‘Puma’ es claro: buscará seguir dejando en alto el nombre del Perú y, de ser posible, lograr el tricampeonato. Su participación será un momento clave para el squash peruano y una nueva oportunidad para reafirmar su legado como uno de los mejores exponentes de la historia del deporte en el país..