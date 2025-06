James Rodríguez criticó el planteamiento muy defensivo de Perú tras empate con Colombia: “Estuvieron todos atrás”

El mediocampista colombiano habló tras el empate 0-0. (Win Sports)

La selección peruana rescató un punto al empatar con Colombia en su visita a Barranquilla, pero no sirvió de mucho, viendo su ubicación en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 y conociendo que Venezuela se disparó tras vencer a Bolivia en condición de local.

Este resultado tampoco favoreció a los dirigidos por Néstor Lorenzo, quien ha quedado en medio de la tormenta de críticas. Y es que los ‘cafeteros’ ahora se posicionan a tres de los venezolanos, es decir, podrían perder su boleto directo a la próxima edición de la Copa del Mundo.

Su capitán James Rodríguez tomó la palabra a ras de cancha del estadio Metropolitano Roberto Meléndez. “Dimos absolutamente todo hoy, intentamos por todos lados, creo que lo más importante es eso, que intentemos por todos lados, hoy fue un día que no quiso entrar tampoco, sabemos que se nos viene un partido duro, tenemos que afrontarlo con mucha seriedad”, expresó.

Minutos más tardes, en zona mixta, realizó una crítica al planteamiento muy defensivo de la ‘bicolor’ en el duelo por la fecha 15. “Ellos han estado atrás todos juntos, casi todos atrás, pero bueno creo que nos costó entrar, crear chances, pero bueno intentamos”.

James Rodríguez cuestionó el planteamiento defensivo de Perú tras empate con Colombia en las Eliminatorias 2026.

Perú tuvo la más clara del partido

Más allá de las declaraciones de James Rodríguez, lo cierto es que Perú tuvo la ocasión de gol más clara del partido. Edison Flores falló un claro mano a mano con el arquero debutante Kevin Mier. El delantero nacional trató de puntear la pelota, pero el portero ‘cafetero’ fue más rápido con su achique.

De ahí en más, la selección colombiana mantuvo la posesión del balón, sin embargo, no inquietó la valla de Pedro Gallese. Inclusive, el popular ‘Pulpo’ no recibió ningún disparo a puerta durante los 90 minutos disputados en Barranquilla.

El volante tardó en rematar a poco de finalizar la primera parte. (Video: Movistar Deportes)

James Rodríguez desmintió pelea en vestuario con Jhon Durán

Por otro lado, James Rodríguez aprovechó las cámaras para desmentir la supuesta pelea del delantero Jhon Durán con el entrenador Néstor Lorenzo y otros jugadores de la selección colombiana, entre ellos él mismo, en el camerino tras el empate con Perú.

“Es falso, aquí casi todo lo que se habla afuera es totalmente falso, no sé qué pasó, qué dicen... Es falso eso. Estamos unidos, es un grupo humano bueno, a pesar que no estamos en una racha que no es tan buena, estamos aquí afrontando todo, sabemos que el martes es una final”, dijo para el canal oficial de la ‘tricolor’.

En zona mixta, volvió a referirse sobre ello: “¿Pelea con quién? No hombre, es falso, es totalmente falso lo que se ha dicho afuera y se dice antes que hubo peleas, es totalmente falso, al contrario creo que debemos estar juntos y mandar vibras buenas".

Eso sí, Rodríguez reconoció que “hay bronca, estamos en una racha mala, pero los que estamos acá siempre nos ha gustado reto y el martes es un reto lindo, hay que afrontarlo con mucha responsabilidad”.

James Rodríguez descartó supuesta pelea de Jhon Durán con Néstor Lorenzo y jugadores de la selección de Colombia.

Partidos que le restan a Colombia en Eliminatorias 2026

La selección de Colombia visitará a Argentina en la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Este compromiso está programado para el martes 10 de junio a las 19:00 horas de Perú en el estadio Monumental de Buenos Aires.

En cuanto a los otros dos compromisos que afrontarán en setiembre son los siguientes: Primero, recibirá a Bolivia y después, visitará a Venezuela, que podría ser un rival directo a esas alturas del campeonato de Conmebol.