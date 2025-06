Facundo Morando puso en duda la continuidad de Aixa Vigil en Alianza Lima y advirtió: “Su futuro está en manos de su agente”

El técnico argentino reveló su deseo de contar con la atacante peruana la próxima temporada, pero dejó advertencia. (Dosis de Voleibol)

Alianza Lima se encuentra armando su plantel para competir en el Mundial de Clubes y la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley. En ese sentido, se pudo conocer que Julieta Lazcano y Maëva Orlé renovaron su vínculo con la institución y formarán parte de estas dos competencias en mención.

Sin embargo, hay incertidumbre en torno a otra figura ‘blanquiazul’. Se trata de Aixa Vigil, quien perdió terreno con el brasileño Paulo Milagres en la primera parte; no obstante, recuperó protagonismo de la mano del argentino Facundo Morando, llegando a ser decisiva en la recta final.

La misma atacante peruana instauró la duda en los fanáticos del ‘equipo del pueblo’ con sus declaraciones sobre su futuro. "Soy una bicampeona, ¿quién no va a tener ofertas de otros equipos, tanto dentro del Perú como fuera?“, expresó, confirmando que todavía no tiene nada definido de cara al futuro.

Una de las propuestas que Aixa tendría sobre la mesa es la de la Universidad San Martín, equipo al cual se enfrentó en las semifinales de la campaña pasada. Las ‘santas’ la quieren en sus filas para que compita con su compatriota Brenda Lobatón y puedan lograr el tan anhelado campeonato nacional en la temporada siguiente.

Aixa Vigil todavía no define si se quedará en Alianza Lima o cambiará de club.

Facundo Morando habló del futuo de Aixa Vigil

En ese contexto, Facundo Morando fue consultado sobre la continuidad de Aixa Vigil en Alianza Lima. A lo que respondió con mucha contundencia en diálogo con el programa de Youtube llamado ‘Dosis de Voleibol’. El DT argentino manifestó su deseo de que se quede en La Victoria, pero advirtió que es una decisión de ella misma y de su representante.

“Sí, claro, me encantaría contar con ella, pero no es una decisión mía, yo como entrenador tengo que ir a hacer el mejor trabajo posible con las jugadoras que tenga. Después, Aixa es una gran jugadora, tiene un gran potencial, la decisión de su futuro está en sus manos y manos de su agente, va a depender 100% de ella, nosotros queremos que esté con nosotros, de eso no hay duda, estoy muy contento con el trabajo que hizo, con la performance que tuvo”, expresó.

Morando añadió que no ha conversado con Aixa para que tratar de convencerla que se quede para el Mundial de Clubes y Liga Peruana de Vóley porque “su futuro es decisión es de ella, trato de no hablar mucho del futuro de la jugadora porque no me gusta influirlas y la decisión sea que lo mejor que ella cree que es para el desarrollo de su carrera”.

Facundo Morando confesó su deseo que Aixa Vigil se quede en Alianza Lima, pero dejó firme advertencia sobre su decisión.

Aixa Vigil convocada a la selección peruana

En medio de tanta incertidumbre y polémica, Aixa Vigil recibió una buena noticia al ser convocada a la selección peruana por el brasileño Antonio Rizola de cara a la Copa Sudamericana y Copa Panamericana, torneos que se realizarán en los próximos meses del presente año.

La atacante nacional deberá hacer un alto a sus vacaciones para sumarse a los entrenamientos de la ‘bicolor’ el próximo lunes 9 de junio. Previamente, el viernes 6, se reunirá junto a sus compañeras y el comando técnico para conocer la planificación de la escuadra incaica.

Las convocadas de Antonio Rizola a la selección peruana de vóley.