Directivo de Universitario respondió si están buscando el reemplazo de Jean Ferrari en caso se vaya a la FPF

El directivo señaló si Universitario tiene 'plan B' para reemplazar al administrador. (D&T)

En medio de toda la felicidad por clasificar a octavos de final, Universitario de Deportes vive mucha incertidumbre. Y es que el cuadro ‘merengue’ podría perder a un nuevo elemento en su directiva -previamente se fue el director deportivo Manuel Barreto- como lo es su administrador Jean Ferrari.

El exjugador cuenta con una oferta concreta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para asumir el cargo que Juan Carlos Oblitas dejó hace unos meses atrás. Se desempeñaría como director general de fútbol y trabajaría de la mano de su amigo Barreto, como lo hicieron en la ‘U’.

En ese contexto, Antonio García Pye -directivo de los ‘cremas’- habló sobre la posible partida de Ferrari a la Videna. En primera instancia, se refirió al hecho de que SUNAT quiera sacar al administrador ‘merengue’ y por ese motivo su compañero está dando un paso al costado.

“La verdad que estoy absolutamente ajeno a los temas políticos o legales de SUNAT, espero que lo que pueda pasar no afecte la estructura de lo que se ha ido logrando estos años, tengo la fe que eso sea así, no creo que alguien pueda ser tan loco de querer desarmar algo que está funcionando tan bien”, declaró en D&T.

Asimismo, García Pye respondió si ya se viene trabajando en un ‘plan B’ para reemplazar a Ferrari en caso decida asumir el reto de la FPF. El dirigente dejó en claro que no lo descarta, más que depende mucho del superintendente.

“Eso no es algo que descarto, pero tampoco pueda responder yo, no soy yo, ni nadie que pueda, más allá de opinar, establecer un plan. Es obvio que el acreedor de Universitario es SUNAT, ellos darán la pauta de todo, mi opinión es que la estructura debe mantenerse sobre todo”, acotó.

Finalmente, Antonio admitió que Universitario de Deportes podría seguir manejándose de la mejor manera, pese a la salida de Jean Ferrari, siempre y cuando la SUNAT elija a un administrador que conserve la estructura y no quiera cambiar todo lo que ha venido funcionando desde hace un par de años.

“Totalmente, obviamente si alguien pone una dinamita y quiere cambiar todo, no sabemos qué puede pasar, la cabeza siempre es importante, uno deja de ser indispensable en la medida que ha sido capaz de tener un equipo de trabajo y delegar, Jean tiene esa virtud, espero que la siga teniendo y siga con nosotros, lo demás es especular, mi función y los demás que tienen un cargo importante es tratar de no ser indispensables y poder tener la posibilidad de descansar”, finalizó.

Los refuerzos de Universitario para la Copa Libertadores 2025

Por otro lado, Antonio García Pye habló sobre los refuerzos de Universitario de Deportes para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, donde chocarán con el temible Palmeiras de Brasil. El directivo expresó que Manuel Barreto le dejó una lista de contactos de empresarios y aplicará un filtro para ver qué jugadores se puede fichar.

García Pye declaró que podrían incorporar hasta tres futbolistas, pero todavía nada está definido. Eso sí, reveló que Jorge Fossati y su comando técnico no han solicitado liberar un cupo de extranjero hasta el momento. “La posibilidad es de uno, pero todavía no hay ningún pedido en ese sentido”.

¿Qué dijo Lozano sobre Jean Ferrari?

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), rompió su silencio en diálogo con Radio Programas del Perú (RPP) sobre los rumores que vinculan a Jean Ferrari con la institución que él preside, y explicó que es una de las alternativas. No obstante, dejó en claro que no hay nada concreto.

“No hay nada determinado.No puedo dejar de señalarte que he conversado con Jean más de una vez. También he conversado con otros que tienen lo necesario. No hay nada determinado, todos tienen la misma posibilidad de llegar a la Federación. Tratar de la persona que llegue esté cerca al fútbol peruano y nos pueda ayudar“, manifestó.