¿Jean Ferrari llegará a la Federación Peruana de Fútbol? La importante revelación de Agustín Lozano

Jean Ferrari es el nombre del momento. Su buen desempeño como administrador de Universitario de Deportes, con el que ha conseguido un bicampeonato y un acceso a octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2025 sin contar la estabilidad financiera del club, le ha permitido que otras puertas se le abran de par en par como las ubicadas en la Federación Peruana de Fútbol.

En más de una ocasión, se ha vinculado a Ferrari en un nuevo puesto en la FPF. El directivo, aparentemente, no ve con malos ojos un movimiento que le sirva para crecer en su carrera profesional. Hace no mucho un amigo suyo como Manuel Barreto ha dado ese paso, lo que podría interpretarse además como un allanamiento del camino.

Valorando el momento actual del líder de las oficinas de la ‘U’, Agustín Lozano ha considerado que Jean Ferrari, con quien mantiene una comunicación saludable, está realizando una labor excepcional en Ate. No obstante, ha descartado cualquier operación que implique un movimiento suyo hacia algún cargo a la Federación Peruana de Fútbol. Al menos por ahora se aprecia inviable ese movimiento.

“No hay nada determinado. No puedo dejar de señalarte que he conversado con Jean más de una vez. También he conversado con otros que tienen lo necesario. No hay nada determinado, todos tienen la misma posibilidad de llegar a la Federación. Tratar de la persona que llegue esté cerca al fútbol peruano y nos pueda ayudar”, precisó Lozano en diálogo con Radio Programas del Perú.

El comentarista deportivo contó que el administrador de Universitario es una opción para reforzar a la Federación Peruana de Fútbol. (Los R3BA)

“El director deportivo será peruano. En la lista inicial había dos extranjeros, pero los que quedaron son peruanos. La Junta Directiva escogerá al director deportivo. Lo que buscamos es que sea un profesional completo. Lo principal que buscamos es que respete la identidad de la Federación”, agregó el titular de la FPF.

El último en ocupar el cargo de director deportivo de la FPF fue el exfutbolista Juan Carlos Oblitas, principal artífice para la llegada de Ricardo Gareca a la dirección técnica de la Bicolor y una de las mentes más destacadas detrás del resurgimiento deportivo entre 2015 y 2022. Con su salida, no ha llegado alguien que pueda calzar sus botas y parece que no hay un atisbo para ello.