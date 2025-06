Luis Ramos instaura el debate en la selección peruana: ¿debe ser el delantero titular en el cierre de las Eliminatorias 2026?

Marcos López no admite más fallas en Perú por Eliminatorias 2026: “Solo nos queda ganar en Colombia” El marcador izquierdo del FC Copenhague ha reconocido que el plantel nacional no tiene más margen de error en el circuito. Cualquier resultado adverso, condenaría el sueño mundialista

Voleibolista dominicana no quedó conforme con su paso por Perú y dejaría Géminis tras mala temporada: “Sentí que pude haber hecho más” Florangel Terrero, figura del club de Comas, no continuaría la próxima temporada en la Liga Peruana de Vóley tras revelar que ya no tiene ofertas dentro del país