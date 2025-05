Reimond Manco lanzó furiosa respuesta a Christian Cueva por burlarse de su carrera: “Preocúpate por lo que te hizo falta”

El exjugador de la generación denominada los ‘Jotitas’, Reimond Manco, volvió a tener un cruce de palabras con el jugador de Cienciano, Christian Cueva, quien se refirió a su carrera con una polémica broma.

El origen de la controversia entre ambos viene de hace algunos meses atrás debido a los comentarios o críticas sobre el desempeño futbolístico. El intercambio tuvo un nuevo episodio.

Cueva mencionó a Manco en una broma sobre la llegada de jugadores peruanos a la Liga de Holanda y tras mencionar a algunos compatriotas hizo una comparación irónica como lo ocurrido en cada momento que estuvo colega en el club PSV.

Horas después, la réplica de Reimond se hizo a través de las redes sociales, al publicar un video en el que se hace un recuento de los pocos jugadores incaicos que han disputado la Champions League. El clip estuvo acompañado de una frase para ‘Aladino’: “No te preocupes por lo que tuve o hice. Preocúpate por lo que tuviste y te hizo falta: PD: Es broma”.

En la siguiente historia de Instagram, Manco colocó una foto de su paso por el PSV, club holandés en el que militó desde el 2008 al 2010. El primer año debutó en la Liga de Campeones ante Liverpool. A la imagen, nuevamente la acompañó con otro mensaje: “Nunca tengas la cabeza tan alta que la puedan cortar, ni tan baja que te la puedan pisar. Aprende a ser lo suficientemente humilde para evitar que la arrogancia te ciegue, pero lo bastante digno para no permitir que te humillen”.

Finalmente, el ‘Jotita’ publicó un video para informar a sus seguidores que se encontraba en un torneo de fútbol en New Jersey, Estados Unidos, organizado por la comunidad peruana y fue parte del equipo Sport Trujillo. Y también explicó la razón de sus anteriores posts haciendo referencia a los ataques de Cueva.

“Y bueno, mucha gente me pregunta el porqué de las historias. Lo que pasa es que toda acción trae una reacción, es una simple respuesta, como siempre lo digo, el hecho de que de seas humilde no te hace ser tonto. No confundas la humildad con ser tonto. Pero bueno, espero simplemente seguir mi vida y todo queda ahí, pero me siguen atacando. Seguiré respondiendo, sencillo, pero solo respondiendo. de mi parte nunca van a escuchar un ataque. Bendiciones y nada, les voy contando cómo nos va. Cuídense”, afirmó Manco.

La broma de Christian Cueva

Christian Cueva volvió a alimentar la controversia con Reimond Manco al nombrarlo en una broma sobre los futbolistas peruanos que llegaron a Holanda. Con sus habituales gestos y mímicas lanzó su broma y generó carcajadas.

“Paolo Guerrero hizo así la puerta de Brasil; es como en Holanda. Jefferson Farfán hizo la puerta así, llegó Reimond Manco y la cerró -broma pues-, fue Beto Da Silva y la dejó sin puerta”, aseguró en una entrevista con el programa de YouTube ‘La Fe de Cuto’.

La situación volvió a la calma y Cueva Bravo se refirió al distanciamiento con Manco. “Yo le he escrito a Reimond, en un momento le escribí, y creo que va a ir aprendiendo; se va a ir equivocando, pero irá aprendiendo. Él ha jugado al fútbol, sabe cómo es esto, y que tenga un balance con lo que hace ahora y como futbolista. Como futbolista, él tiene que quedarse con los mejores recuerdos que pasó y después respetarnos, nada más”.

“Por ejemplo, tú estás en otra faceta de tu vida; Jefferson, ‘Cucurucho’, y él también. Van a ir aprendiendo y creciendo cada vez más, pero creo yo que como hemos jugado el fútbol sabemos un poco más la realidad. Se puede escuchar a otros, pero los que hemos jugado sabemos cómo es; entonces, por ahí, yo sé que no lo hace con mala intención, pero luego se suelta y ya sabes cómo es este tema”, concluyó.