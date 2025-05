Christian Cueva menospreció paso de Reimond Manco por PSV de Holanda con hiriente broma: “Cerró las puertas”

Christian Cueva volvió a disparar contra Reimond Manco, una nueva controversia envuelve a los dos y esta vez, inició el volante de Cienciano. El popular ‘Aladino’ estaba repasando su carrera futbolística en el extranjero y recordó su paso por Brasil, donde agradeció a Paolo Guerrero que haya abierto las puertas del fútbol ‘brazuca’.

Y luego lo comparó con la llegada de Jefferson Farfán al PSV de Holanda, quien fue uno de los primeros peruanos en Países Bajos, y no dudó en mencionar al ‘Rei’ que también vistió esa camiseta en entre las temporadas 2008 y 2010. ‘Cuevita’ soltó una broma que tuvo tono hiriente contra el ‘exjotita’.

“Paolo Guerrero hizo así la puerta de Brasil; es como en Holanda. Jefferson Farfán hizo la puerta así, llegó Reimond Manco -es broma pues- y la cerró, fue Beto Da Silva y la dejó sin puerta dicen”, disparó el jugador de 33 años desatando la carcajada del ‘Cuto’ Guadalupe en una entrevista para su programa de Youtube.

Reimond Manco apoya decisión de Oscar Ibáñez de no convocar a Christian Cueva | YouTube

“No lo hace con mala intención, pero luego se suelta...”

Christian Cueva sorprendió al mencionar que el algún momento tuvo una conversación con Reimond Manco sobre supuestos ataques en su contra y le pidió respeto porque ambos saben lo que es jugar fútbol, conocen muy bien el mundo deportivo.

“Yo le he escrito a Reimond, en un momento le escribí, y creo que va a ir aprendiendo; se va a ir equivocando, pero irá aprendiendo. Él ha jugado al fútbol, sabe cómo es esto, y que tenga un balance con lo que hace ahora y como futbolista. Como futbolista, él tiene que quedarse con los mejores recuerdos que pasó y después respetarnos, nada más”, aseguró el volante de Cienciano.

Por su lado, el ‘Cuto’ Guadalupe defendió al ‘exjotita’ y dejó en claro que sus comentarios no son con mala intención.

“Yo he tenido una conversación también; sabe que lo considero mucho, lo he tenido en Aurich. Un muchacho que no creo que lo quiera decir con mala intención, él dice las cosas y lo toman de otra forma, y ahí es donde viene el problema”, añadió.

Reimond Manco destruyó a Christian Cueva por creer que todavía puede volver a la selección peruana.

‘Aladino’ confesó que entiende su trabajo como comentarista deportivo, pero no puede atacar a los futbolistas con sus apreciaciones. Y precisó que el ‘Rei’, muchas veces, se deja llevar por el momento y suelta apuntes cuestionables.

“Por ejemplo, tú estás en otra faceta de tu vida; Jefferson, ‘Cucurucho’, y él también. Van a ir aprendiendo y creciendo cada vez más, pero creo yo que como hemos jugado el fútbol sabemos un poco más la realidad. Se puede escuchar a otros, pero los que hemos jugado sabemos cómo es; entonces, por ahí, yo sé que no lo hace con mala intención, pero luego se suelta y ya sabes cómo es este tema”, declaró Cueva.

Y por último, el exseleccionado adelantó que está pensando en sacar su propio podcast más adelante. Y advirtió que seguirá sacando diferentes contenidos con las cosas que le gusta como cantar, por ejemplo.

“Cuidado, te voy a dar una sorpresa. Puede ser o no, puede ser, ah. Me he dado cuenta de que yo me enfoco en lo mío, y cuando hago eso, un poco que me siento bien; es algo que me gusta, me libera. Entonces, la gente no se debe molestar porque me libera: canto, bailo, hablo huevadas; soy yo, yo soy así”, finalizó.