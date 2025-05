Camila Monge se unirá a la selección peruana sub 19 tras brillar en final con Regatas: “Cumplí un sueño”

La joven jugadora de Regatas reveló que se unirá a la selección peruana sub 19 de cara al Mundial de la categoría. (Video: La Cátedra Deportes)

Camila Monge es una de las promesas que encienden la esperanza del voleibol peruano. Tras deslumbrar en el Mundial Sub 17 del año pasado, dio el salto profesional con Regatas Lima y no ha dejado de crecer. De hecho, el último fin de semana destacó en la final de la Liga Peruana 2025, generando cometarios positivos a su persona, y ahora se prepara para un nuevo reto con la selección sub-19.

En declaraciones para el medio ‘La Cátedra Deportes’, la voleibolista de 16 años expresó su emoción tras disputar el enfrentamiento por el título nacional contra Alianza Lima. A pesar de la derrota de su equipo, la joven deportista destacó por su desempeño y recibió elogios por su actuación en el duelo decisivo.

“Me siento muy feliz de haber terminado esta primera temporada para mí. He cumplido un sueño al jugar la final, en debutar y estar en un equipo profesional. Son muchas sensaciones bonitas para mí“, afirmó la punta de Regatas.

Durante la semana previa al crucial duelo, la posibilidad de ser protagonista en el campo había sido discutida con el entrenador Horacio Bastit, para sustituir Shanaiya Aymé. “En la semana ya sabía que podía ser que en este partido se dé que yo la reemplace. Había entrenado muy bien y Horacio me lo dijo, pero en el momento me puse un poco nerviosa y habían ciertos momentos en los que fallaba, pero gracias a la plática de amigas y amigos logré salir adelante”, contó.

Camila Monge se unirá a la selección peruana sub 19 tras brillar en final de la Liga Peruana de Vóley con Regatas. Crédito: Regatas

La joven integrante de Regatas también reflexionó sobre su participación en la Liga Peruana de Vóley a pesar de su corta edad, resaltando personalmente entre el grupo que disputó el Mundial Sub 17. “Es gracias a todo el esfuerzo de mis compañeras y la confianza que me dan, al esfuerzo mío en los entrenamientos y el demostrarle al profe Horacio que sí puedo. Creo que hoy se lo demostré y me lo dijo (...) Los errores, los aciertos, la disciplina, el respeto, la confianza. Todos los valores sean positivos o negativos han marcado la temporada”, expresó.

Se integrará a la selección peruana sub 19

Tras ser parte de la final, ahora Camila Monge concentrará todas sus energías para el próximo reto de su carrera. La talentosa punta de Regatas aseguró que se integrará a la selección peruana sub 19, siendo esta la segunda categoría en la que participará con la camiseta ‘blanquirroja’. Ella no pudo ser convocada para el grupo que realizó recientemente una gira en Sao Paulo de cara al Mundial de la categoría, debido a su compromiso con el club chorrillano.

“El miércoles me incorporo. Sabía y me llegaban mensajes de que por qué no estaba con la sub 19 y no me tomé el tiempo de responder. La respuesta es que tenía que jugar la final. Antonio Rizola y Horacio quedaron que si Regatas pasaba a la final, yo me quedaba con el club en caso se me necesitara. El equipo me necesitó y yo estuve ahí para ellos”, explicó.

Camila Monge se integrará a la selección peruana sub 19 de vóley de cara al Mundial de la categoría. Crédito: Volleyball World

Con miras al futuro, la voleibolista —que integró la selección peruana que alcanzó el sexto lugar en el Mundial Sub 17 de 2024— tiene claro su siguiente paso. “Mi objetivo, por ahora, es seguir en la preselección del Mundial Sub 19. Quiero quedarme en la lista final, pero primero paso a paso”, indicó.

Finalmente, reafirmó su compromiso con su club actual. “Me quedo en Regatas. Por más que quiera salir, siento que Regatas es mi casa y toda la vida lo va a ser. No tengo claro a qué otro equipo iría si se da la posibilidad. Nunca lo he pensado, en Regatas el comando técnico y todos me han dado la confianza cuando lo he necesitado. Hoy lo tuve, todos me exigen, todos saben que soy capaz y gracias a eso creo que estoy donde estoy”, concluyó.