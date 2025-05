Alineaciones de Universitario vs River Plate HOY: titulares confirmados por fecha 6 del Grupo B de la Copa Libertadores 2025

Alineaciones del Universitario vs River Plate: duelo por fecha 6 del Grupo B de la Copa Libertadores 2025.

Universitario de Deportes enfrentará hoy, martes 27 de mayo, un partido crucial ante River Plate. Los ‘cremas’ buscarán un triunfo o empate en el estadio Monumental de Buenos Aires para asegurar su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. De lograrlo, marcarían un hito histórico en su trayectoria internacional.

En el campo de este estadio, ambas escuadras saldrán con sus mejores oncenas, debido a lo que se jugarán. La ‘U’ no es la única que necesita la victoria, pues el cuadro ‘blanquirrojo’ quedó eliminado de la Liga Profesional Argentina a manos de Platense y buscará lavarse la cara ante los peruanos.

El árbitro brasileño Raphael Claus fue el elegido por la Conmebol para impartir justicia en este compromiso y dará inicio a las acciones a las 19:30 horas de Perú y a las 21:30 horas de Argentina. En el VAR, estará a cargo su compatriota Daniel Nobre.

El cuadro peruano cayó 1-0 ante el 'millonario' en el Monumental de Ate. (Video: ESPN)

Alineaciones confirmadas de Universitario vs River Plate

Universitario: Sebastián Britos; César Inga, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

River Plate: Franco Armani; Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Fabricio Bustos; Enzo Pérez, ‘Nacho’ Fernández, Franco Mastantuono, Kevin Castaño; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Alineaciones confirmadas de Universitario vs River Plate.

Alineación de Universitario

Desde que llegó Jorge Fossati, Universitario no cambió su sistema, pero sí modificó los nombres en la oncena y ante River Plate no sería la excepción. No solo por decisión técnica, sino también por obligación producto de las suspensiones.

El capitán Aldo Corzo sumó su tercera tarjeta amarilla y no podrá jugar el choque contra los argentinos. Por lo que, el ‘Nonno’ hará un cambio en la línea de tres defensiva con la inclusión de César Inga, una de las sorpresas en lo que va de la temporada.

Después, Martín Pérez Guedes, recuperado de su lesión y habiendo sumado más de 80 minutos en el triunfo ante Sporting Cristal, se meterá al equipo titular como mediocampista por derecha. El argentino tuvo una buena performance ante los ‘celestes’.

La alineación de Universitario quedaría de la siguiente manera (3-5-2): Sebastián Britos en el arco; Williams Riveros, Matías Di Benedetto y César Inga en la defensa; Andy Polo y José Carabalí como carrileros; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha en la volante; Edison Flores y Alex Valera en el ataque.

Cabe añadir que Alex Valera terminó golpeado en el encuentro de Cristal, pero sí llegará ante River. José Rivera también reaparecerá luego de estar ausente durante varias fechas, por lo que Fossati tendrá una alternativa más en la banca.

Alineación de Universitario para enfrentar a River Plate.

Alineación de River Plate

Con respecto a River Plate, sumó una nueva baja en los últimos días. Se confirmó la lesión de Leandro González Pirez, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha, por lo que se perderá el choque ante Universitario en el cierre de la fase de grupos.

El defensor acompaña en la enfermería a Matías Rojas -que también padeció un desgarro- y Maxi Meza, el cual tiene una fractura en la costilla. Estos dos apuntan a recuperarse para el arranque del Mundial de Clubes. Gonzalo Montiel y Paulo Díaz completan la nómina de ausentes.

En ese contexto, Marcelo Gallardo mandaría el siguiente once al compromiso por la fecha 6 del Grupo B: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández; Franco Mastantuono, Sebastián Driussi, Facundo Colidio.

Alineación de River Plate para enfrentar a Universitario.

Canal TV de Universitario vs River Plate por Copa Libertadores 2025

El enfrentamiento entre Universitario y River Plate pasará por la señal de ESPN para todas las pantallas peruanas. En Argentina, se transmitirá por Telefe y Fox Sports. Por otro lado, Infobae Perú hará el minuto a minuto en su página web.

Universitario de Deportes se enfrenta a River Plate en partido por la Copa Libertadores