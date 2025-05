Exreferente de Sporting Cristal defendió a dos jugadores y arremetió contra la directiva por el mal momento del equipo: “Están desapareciendo al club”

El ídolo del club 'celeste' respaldó a dos futbolistas del plantel y dejó duros comentarios por el crítico presente. (Video: Exitosa Deportes)

Sporting Cristal atraviesa una crisis deportiva que parece no tener final. Y es que la reciente derrota de visita ante Universitario de Deportes no hizo más que alejar de forma considerable al cuadro ‘celeste’ en la pelea por el Torneo Apertura. Un suceso adverso si agregamos la casi eliminación en la Copa Libertadores. En ese sentido, Pedro Garay solo salvó a dos jugadores y cuestionó a la directiva por el crítico presente.

"Me dio pena y verguenza ver a Cristal. Vi un equipo sin ganas, sin contundencia, sin carácter triste", fueron sus primeras palabras para ‘Exitosa Deportes’.

De la misma manera, aseguró que el equipo actual se aleja en demasía a lo que fue en su época cuando los ‘rimenses’ quedaron subcampones de la Libertadores en 1997.

“Uno tiene que mirar por todos los lados: arquero, defensas, mediocampistas y delanteros. Cristal tiene un buen arquero, pero poco le ayuda la defensa y también los volantes. A alguno le falta más carácter. No hay ese estilo que teníamos antes de apretar al rival, de tratar de llegar al gol lo más rápido posible. No veo eso. Puede ser porque los jugadores no tienen esa característica como éramos antes. Nosotros queríamos dar la cara por el club haciendo buenos partidos, golear siempre para conseguir la victoria”, comentó.

El cuadro 'crema' se impuso 2-0 en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Pedro Garay y su defensa a dos jugadores de Sporting Cristal con crítica a la dirigencia

Pedro Garay solo pudo defender a dos jugadores de Sporting Cristal del complicado momento, además de enviar un mensaje a los altos mandos del club.

“Solo el arquero (Diego Enríquez) y (Martín) Cauteruccio a veces demuestran que sí pueden andar en Cristal. De los demás no veo eso, de la entrega, del carácter, del compromiso que uno tiene que tener. Cristal es una institución grande, tuvo historia y de a pocos la están haciendo desaparecer”, indicó.

Diego Enríquez y Martín Cauteruccio fueron salvados por Pedro Garay de su dura crítica a Sporting Cristal.

El exmediocampista paraguayo valoró que Paulo Autuori pruebe jugadores, aunque la mayoría no ofrezca su mejor versión. En esa línea, instó a la dirigencia para que haga fichajes a mitad de año y así el DT brasileño pueda hacer competir al equipo ‘bajopontino’.

“Los dirigentes tienen que pensar que no siempre van a encontrar un técnico bueno. Si los jugadores son malos, no creo que haya un técnico bueno. Cristal no tiene jugadores de nivel para afrontar el torneo local ni internacional. Debe buscar jugadores de jerarquía para que enseñen a los que están ahí. Va a ser un poco difícil para Autuori tratar de conformar un equipo que esté cómodo a lo que él quiere”, acotó.

Paulo Autuori ha echado mano de los jóvenes de la cantera en los últimos partidos de Sporting Cristal, entre Liga 1 y Copa Libertadores. - créditos: Sporting Cristal

Eso no fue todo, ya que Pedro Garay dio una explicación de por qué Martín Cauteruccio no ha podidio conseguido tener la misma tendencia goleadora como el año pasado.

“Pelota que pasa por la volante no llega a Cauteruccio. Es síntoma que no hay jugadores de nivel para buscar el arco rival. No sí si hay falta de compromiso o preparación física, lo verá el cuerpo técnico”, precisó.

De hecho, este año, el delantero uruguayo apenas lleva 7 goles, bastante lejos de los más de 20 que llevaba a estas alturas la temporada anterior. El bajón colectivo no le ha permitido explotar su mejor versión.

Jugadores que suenan para reforzar a Sporting Cristal

A raíz de la crítica situación, es evidente que Sporting Cristal requiere de fichajes a mitad de año, de cara al Torneo Clausura. La defensa es una posición que pide refuerzos a gritos. Por ello, han sonado dos jugadores que no han sido descartados por Gustavo Zevallos, director deportivo: Anderson Santamaría y Miguel Araujo.

En la volante se han voceado Pedro Aquino y Sergio Peña, mientras que en la delantera no se descartaría si hay una opción en el mercado. Eso sí, las salidas de Franco Romero y Nicolás Pasquini serían un hecho.