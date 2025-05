Christian Cueva alucinó con su regreso a Alianza Lima debido a singular característica de ‘Pipo’ Gorosito: “Lo he analizado”

'Aladino' habló con Jefferson Farfán sobre la posibilidad de volver al cuadro 'blanquiazul' y ser dirigido por el DT argentino. (Video: Enfocados)

Alianza Lima ha decaído en su rendimiento en los últimos partidos, lo que ha generado que sea eliminado de la Copa Libertadores (aún con chances en la Sudamericana), pero sigue vivo en la lucha por el Torneo Apertura.

A diferencia de otras temporadas, este año el equipo tiene una idea definida de juego y que recuerda a las raíces del club. Néstor Gorosito ha sido el gran artífice de esta propuesta atractiva de fútbol que ha sido objeto de buenos comentarios. En ese sentido, Christian Cueva confesó que desea volver al cuadro ‘blanquiazul’ y ser dirigido por el argentino.

Esto sucedió en el programa de YouTube, ‘Enfocados’, donde Jefferson Farfán le pregunto a ‘Aladino’ si le gustaría retornar al elenco ‘íntimo’. "A ti retirado, ¿te gustaría?“, le preguntó Cueva. La ‘Foquita’ mencionó que ”yo ahorita vuelvo hasta cojo".

El volante de Cienciano expresó: “¡Imagínate yo! ¿Llevar la ‘10′? ¡Imagínate! Si tú retirado, habiendo hecho lo que has hecho en el fútbol, quieres estar en Alianza, como hincha, yo...“.

Christian Cueva vive un presente notable en Cienciano: en 2024 acumula 4 goles y 2 asistencias en 13 partidos. - créditos: Cienciano

Christian Cueva valoró que este año Alianza Lima tenga un mejor plantel para competir mejor internacionalmente, recordando que le ganó con Cienciano en Matute. Al mismo tiempo, mostró su cariño al ‘papá’, pero que sus sentimientos pasan por La Victoria.

“Hay que desearle lo mejor siempre porque Alianza tiene grandes jugadores, llegaron buenos refuerzos. La situación que pasé con el partido de Cienciano y todo, lógicamente como hincha me dolió, pero voy a ser honesto, porque creo yo que eso es bueno para mí. En Cienciano me dieron la oportunidad, me dieron ese cariño y todo; pero mi corazón es aliancista. Entonces, solo Dios sabe”, precisó.

Alianza Lima enfrenta a Cienciano por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Christian Cueva y su deseo de volver a Alianza Lima con Néstor Gorosito

Ahí fue cuando Christian Cueva resaltó a Néstor Gorosito en Alianza Lima, y que quisiera estar bajo su mando por la confianza que le da al jugador, algo que no tuvo en 2023.

“En este momento, en que no me encuentro 100% sano porque tengo que seguir mejorando, te puedo decir que un entrenador como Gorosito, que lo he analizado, que he conversado con compañeros como Carlos (Zambrano), Paolo (Guerrero), es un entrenador que te da esa confianza. La última temporada de Alianza no la tuve, pero hablar más de eso no creo que sea sano. Llegué acá y la verdad me llené de energía. El año pasado, que fueron unos meses, me llené de energía y luego me fui a cantar un rato”, sostuvo.

Christian Cueva dio una asistencia en 27 partidos en Alianza Lima en 2023. - créditos: Liga 1

Christian Cueva y sus ídolos

Por otro lado, Roberto Guizasola, otro de los integrantes de dicho espacio digital, le hizo la misma consulta a Christian Cueva, quien además de reafirmar su hinchaje por Alianza Lima, mencionó a sus ídolos.

“Soy hincha de Alianza. Yo admiraba a Waldir. No vamos a hablar de quién fue más o menos, porque el hombre en Alianza hizo lo que lo hizo y fue goleador. Pero sí puedo decir que miraba a Rinaldo, Viza, Ciurlizza, Olcese, Quinteros, que cómo le pegaba la pelota. Pero yo siempre veía a este con... (Farfán). Si fuese al revés, él menor que yo, ¿no me hubiese visto? Claro", expresó.

Eso no fue todo, ya que el menudo mediocampista admitió que, sobre los exjugadores mencionados, destaca a dos nombres: Jefferson Farfán y Julio César Uribe. “Yo le he visto a Claudio (Pizarro), a Paolo (Guerrero), a ‘Chorri’ (Palacios), un grande en la selección. Pero si hablamos de la historia, no te puedo hablar de (Teófilo) Cubillas, de (César) Cueto. Pero si digo al hombre más completo con el que he podido jugar en mi país se llama Jefferson Agustín Farfán. Es muy completo. Un respeto a Claudio, lo quiero mucho también”, acotó.

“Y el otro que he podido ver en videos, a mi tío Uribe. Para mí, tú y Julio César son completitos”, añadió.