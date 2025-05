Guillermo Farré pasó incómodo momento en entrevista cuando le recordaron que Paulo Autuori “es ganador” en Sporting Cristal

El exDT del cuadro 'celeste' mostró su molestia con un periodista que le mencionó una cualidad del técnico brasileño. (Video: Exitosa Deportes)

Para nadie es un secreto de que Sporting Cristal ha evidenciado una notable mejora desde que Paulo Autuori se hizo cargo de la dirección técnica en la quincena de abril. Y es que el equipo pasó de estar eliminado de toda presencia internacional, a tener una mínima chance de clasificar a la Copa Sudamericana desde la Libertadores, y de pelear por el Torneo Apertura. Hasta antes de la fecha indicada, eso habría sido utópico bajo el mando de Guillermo Farré. En ese sentido, tiempo después de su salida, el argentino pasó incómodo momento en entrevista cuando le recordaron que el DT brasileño “es ganador”.

El estratega de 44 años fue invitado a un diálogo con ‘Exitosa Deportes’, en donde en la parte final, el panelista Carlos Panez le pedió una opinión sobre el exentrenador de la selección peruana. Óscar Paz, otro integrante de la mesa, resaltó que se trataba de un ganador, a lo que Farré dijo lo siguiente: “¿Tengo que opinar con lo que dijo tu colega ahí atrás? Me están haciendo una pregunta y yo tengo la total posibilidad de hacer una apreciación constructiva, y antes de responder un colega suyo dice ‘un ganador’. Me está inhibiendo”.

Paz siguió en su postura y le consultó si es que le molestaba, pero el argentino dijo que eso sera su apreciación. El comunicador reafirmó que era su parecer, algo que molestó a Guillermo: “Estoy por hacer una opinión y por detrás me tiran...”.

Óscar Paz dejó que claro que “no es por detrás, está el micro abierto al aire, conversando entre cuatro personas. Me parece que el ‘profe’ está un poco susceptible”. Esto provocó que Guillermo Farré se explaye. “Así como siempre he sido respetuoso y hasta este momento lo estoy siendo. Y les esperé para seguir charlando sobre el tema que consideren, y salieron dos preguntas a las cuales yo ya conozco el periodismo peruano donde reina el amarillismo para poder vender”.

El 3-0 en contra de Sporting Cristal ante Bolívar en La Paz por la Copa Libertadores 2025 certificó el despido de Guillermo Farré. - créditos: GLR

En eso, Gonzalo Núñez intervino y deslizó que las preguntas referidas eran ‘mala leche’, aunque Guillermo Farré lo descartó y agregó: “No, yo me sonrojo porque como no entro en ese juego, me hacen dos preguntas y yo trato de transmitírselas de buena manera, y me dicen que estoy susceptible. No me ataquen porque yo también tengo mis cosas para decir, pero no las digo por respeto. No voy a hablar mal de nadie porque me parece que hablaría mal de mí”.

Guillermo Farré y su opinión sobre Paulo Autuori en Sporting Cristal

Pero más allá de ahondar en la polémica, el técnico nacido en Colón, Buenos Aires, se refirió a Paulo Autuori y su vuelta a Sporting Cristal. También enfatizó que su llegada ha sido en medio de un recibimiento positivo de la hinchada.

“Yo puedo hablar de todos los colegas. Autuori me parece un profesional bárbaro, que tiene una trayectoria bárbara y lo tengo como referente. Me encantaría tener una carrera profesional como la suya, que ha logrado cosas importantes en Cristal y entró al club con una energía positiva, una aceptación de toda la gente, y eso va a hacer que el club pueda crecer en función de lo que pueda hacer Autuori. No tengo problemas de hablar con nadie, no me pongan cosas para generar problemática porque no voy a entrar nunca en eso. No es mi escencia y no me siento cómodo hablando mal de la otra persona porque tengo valores y los respeto”, sostuvo.

El técnico peruano habló del retorno del brasileño al elenco 'cervecero'. (Video: Full Deporte)

Los números de Guillermo Farré en Sporting Cristal

Guillermo Farré asumió como entrenador de Sporting Cristal en junio de 2024, tras la salida de Enderson Moreira. Durante su gestión dirigió 26 partidos oficiales entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, logrando 13 victorias, 5 empates y 8 derrotas, con un total de 63 goles a favor y 31 en contra. Su efectividad fue del 56,4%.

En la temporada 2024, logró posicionar al equipo en el segundo lugar de la tabla acumulada, asegurando así la clasificación directa a la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, en el Torneo Apertura de este año, el equipo sumó apenas 10 puntos en 7 partidos, ubicándose en el sétimo lugar. Además, sufrió dos caídas seguidas en la Libertadores ante Palmeiras y Bolívar, lo que precipitó su salida el 10 de abril de 2025.

El cuadro 'celeste' cayó 3-0 en La Paz por la fecha 2 del grupo G del certamen Conmebol. (Video: ESPN)