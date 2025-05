DT de Regatas valoró victoria ante Alianza Lima y reconoció su nivel de ‘blanquiazules’: “Es uno de los mejores equipos del continente”

El entrenador del cuadro chorrillano señaló que el club 'íntimo' es uno de los mejores del continente. (Video: La Cátedra Deportes)

Tras una dura caída en el primer encuentro, Regatas encontró en la revancha el escenario perfecto para renacer. A pesar de haber quedado contra las cuerdas, el equipo de Horacio Bastit logró recomponerse y doblegar a Alianza Lima, llevando la final de la Liga Peruana de Vóley 2024/25 a un infartante ‘extra game’. Tras ello, el conjunto chorrillano dejó claro que el sueño de alzar el título sigue más vivo que nunca, aunque el camino hacia la gloria se anuncia tan exigente como incierto.

De eso es consciente Bastit. El entrenador de las ‘regatinas’, aunque se mostró satisfecho tras la victoria de sus dirigidas por 3-1 sobre las ‘íntimas’ en el juego de vuelta (25-19, 16-25, 25-15, 25-22), reconoció que no será sencillo volver a imponerse ante un contendiente que ha mostrado un nivel superlativo últimamente y que meses atrás logró un histórico subcampeonato sudamericano.

“Estamos al frente de un gran rival, que si uno no está al 100%, te lo hace pagar caro. Alianza es un gran equipo, el actual campeón y uno de los mejores del continente. Para jugar contra un equipo así todos los fundamentos técnicos hay que hacerlos bien. A veces hay algunas claves que influyen en el desarrollo del partido”, señaló el DT argentino.

Horacio Bastit destacó el buen rendimiento de sus jugadoras y explicó el verdadero motivo por el que Regatas no pudo tener ese desempeño en la final de ida. “Estamos contentos por haber ganado un partido así. Nosotros éramos conscientes que nos íbamos a recuperar. Hicimos el mismo planteamiento, no es que cambiamos, lo que pasa es que en el partido anterior teníamos ciertas deficiencias físicas. Había dos jugadoras con gripe... ciertas cuestiones que nos impidieron lograr lo que deseábamos. Esta semana fue normal", detalló.

Horacio Bastit es entrenador de Regatas desde el 2019. Crédito: LPV

Regatas fue superado con facilidad en el primer cruce de la final, cayendo ante Alianza Lima en sets corridos. Este resultado categórico anunciaba que las ‘íntimas’ se consagrarían campeonas sin la necesidad de disputar un tercer partido, pero las ‘regatinas’ igualaron la serie con su victoria del último domingo y necesariamente se tendrá que jugar el ‘extra game’ para definir al campeón del torneo.

La importancia del Challenge en la Liga Peruana de Vóley

Entre otros temas, Horacio Bastit también se refirió a la importancia de haber incorporado la tecnología ‘challenge’ -una especie de VAR en el voleibol- en esta recta final de la Liga Peruana 2025. El entrenador argentino señaló que esta herramienta permite decisiones más transparentes y certeras en los encuentros, por lo que pidió que se mantenga para las temporadas venideras.

“El otro día no pegué ningún challenge, me equivoqué en todas, mis jugadoras me pidieron que no lo pida más porque anímicamente era bueno para el otro equipo. Pero el challenge es justicia. Tenemos que jugar más partidos de este nivel y jugar una Liga con esta tecnología. Es buenísimo para todos”, señaló el estratega.

También se hará uso de esta moderna herramienta en la final entre Alianza Lima y Regatas. (Video: Latina)

El tercer partido entre Regatas y Alianza Lima

Tras terminar igualados en la serie de la final de la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima y Regatas tendrán que volver a medirse en un tercer partido por el título. El ‘extra game’ se jugará el domingo 25 de mayo, a partir de las 17:00 horas, de acuerdo a la programación oficial de la competencia. El ganador de este encuentro se consagrará campeón del torneo.

El choque tendrá lugar en el Polideportivo de Villa El Salvador, recinto que ha albergado el campeonato en su totalidad. Las personas que desean asistir al enfrentamiento definitivo deben adquirir sus entradas que saldrán a la venta el día miércoles o jueves en en el portal oficial de Joinnus.