Voleibolista brasileña da el salto de la Liga Peruana de Vóley a Europa: “Dejo mi corazón aquí”

La central brasileña se marcha a Europa para continuar su carrera. (La Catedra Deportes)

La Liga Peruana de Vóley 2024/2025 está cerca de su final. Actualmente, solo hay cuatro equipos en competencia: Alianza Lima y Regatas Lima que luchan por el título, y Universitario de Deportes y Universidad San Martín que buscan el tercer lugar. Sin embargo, los demás clubes se encuentran trabajando de cara a la próxima temporada.

Se hablan de traspasos de un conjunto a otro, pero también se han confirmado salidas. Por ejemplo, Deportivo Soan -cuadro que sorprendió al quedarse con el quinto puesto venciendo a Circolo Sportivo Italiano- perderá muchas de sus extranjeras, debido a que estas deportistas han decidido seguir su carrera en Europa.

Linda Costa, central brasileña que destacó por su bloqueo y también su actitud dentro de la cancha del Polideportivo Villa El Salvador, no seguirá en el club de Puente Piedra y se marchará al ‘Viejo Continente’ tras afrontar su primera campaña en el torneo de voleibol nacional. La misma voleibolista lo confirmó en una entrevista con el canal ‘La Cátedra Deportes’.

“Sí, de Europa y Sudamérica, ya tomamos una decisión con mi familia, no me quedo en Soan más, quería mucho, mi familia también, pero no encontramos un equilibrio, eso pasa en el deporte”, fue lo que respondió ante la pregunta si contaba con ofertas del extranjero.

Linda, después, no quiso profundizar sobre el tema en primera instancia. “No puedo hablar mucho de eso, no sé si pueda, como todavía no termina la Liga”. Pero, con una repregunta, reveló su destino: “Me regreso a Europa, lo más probable, probablemente a España”.

La central de 31 años ya sabe lo que es disputar la liga española, pues antes de llegar a Perú, estuvo en Tenerife Libby’s La Laguna. También, tiene conocimiento de la rigurosidad europea al haber vestido la camisetas de MTK Budapest de Hungría, Hapoel Ironi Kiryat Ata de Grecia y Clube Kairós de Portugal.

Despedida dolorosa

Linda Costa también se refirió a lo doloroso que será despedirse de sus compañeras y toda la gente de Deportivo Soan. La brasilera señaló que el club de Puente Piedra la acogió en un momento difícil y en una competencia donde no tenía conocimiento de nada.

“Para mí, va a ser muy difícil, Soan fue una familia, me acogieron en un momento muy difícil, llegué y no conocía a la Liga, a nadie, no tenía planes de estar acá, y Soan simplemente me abrazó, la afición, los empleados de la empresa, toda la gente que convivimos día a día, para mí, no me parece nada fácil, dejo mi corazón acá”, detalló.

Eso sí, dejó la puerta abierta a un regreso a la Liga Peruana de Vóley. “Claro que sí, si pone más dinero que la oferta que tengo, sigo siendo de Soan (risas), quitando ahí las bromas, ya tengo algo cerrado, ya hablé con ellos, ya lo sabían, Soan tiene mi corazón, en cualquier momento puedo volver, les dije ‘la próxima me llaman y vuelvo’, mi corazón se queda, un pedacito, Perú va a estar en una parte de mi historia de voleibol”.

Linda Costa hizo buenas amistades en Deportivo Soan y asumió el papel de líder en la Liga Peruana de Vóley 2025.

Fernanda Maida también se va de Soan

Costa no será la única que deje Deportivo Soan para continuar su carrera en el ‘Viejo Continente’. Su compañera en ataque, Fernanda Maida, también anunció que no seguirá en el conjunto peruano y cruzará el charco para nuevos desafíos. “Lo más probable es que me vaya para Europa, así que creo que ya no esté acá, súper contenta de haber jugado acá“, le dijo la boliviana a La Cátedra Deportes.

La voleibolista boliviana dejará Deportivo Soan y volverá al Viejo Continente. (La Cátedra Deportes)