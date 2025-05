Voleibolista boliviana empleó la Liga Peruana de Vóley para volver a Europa: “Es muy competitiva y con buen salario”

La voleibolista boliviana dejará Deportivo Soan y volverá al Viejo Continente. (La Cátedra Deportes)

La Liga Peruana de Vóley 2025 se encuentra llegando a su final con la disputa de las semis y la clasificación desde el octavo al quinto lugar. En esta etapa, muchas jugadoras se encuentran definiendo su futuro, como es el caso de Fernanda Maida de Deportivo Soan.

La voleibolista boliviana afrontará el partido por el 5to y 6to puesto con el conjunto de Puente Piedra. El último sábado 26 de abril, formó parte del triunfazo 3-2 sobre Rebaza Acosta, que le permitió seguir en carrera hacia ser el quinto mejor equipo de la temporada.

Posterior al triunfo, Maida brindó declaraciones y sorprendió a todos hablando de su futuro. La nacida en Cochabamba, una semana antes, había señalado que no tenía definido dónde jugaría la próxima temporada, si se quedaba en Soan o se marchaba a otro club. Este fin de semana, confirmó su próximo destino.

“Sí, lo más probable es que me vaya para Europa, así que creo que ya no esté acá, súper contenta de haber jugado acá”, fueron las palabras de Fernanda ante la pregunta de los medios locales. Hasta el momento, no se ha conocido exactamente el nombre de su próximo equipo.

No será la primera vez que Fernanda Maida juegue en el ‘Viejo Continente’. Y es que precisamente la boliviana llegó de dicha parte del mundo para vestir la camiseta de Deportivo Soan. Entre 2023 y 2024, defendió los colores de Clube Kairós de la Primera División de Portugal.

Fernanda Maida, voleibolista boliviana, utilizó la Liga Peruana de Vóley para volver a Europa.

Fernanda Maida destacó el nivel de la Liga Peruana de Vóley

Fernanda Maida también destacó la Liga Peruana de Vóley 2025. “Es muy competitiva, el nivel acá, a mí me sorprendió mucho, el nivel de cada equipo, me comentaron que años previos no era tan parejo, pero este año dijeron que estaban muy parejo y eso lo hizo más interesante” .

Incluso, se animó a compararla con la de su país, poniendo muchos peldaños arriba al campeonato nacional. “Son dos planetas diferentes, la liga boliviana dura cinco días, no dura nada, no sé si juegan cinco o seis equipos creo, es muy corta, solo se puede jugar dos extranjeras en cancha, el apoyo al voleibol boliviano, la verdad, no hay casi nada. Esto es un mundo aparte, me alegra tener esta experiencia”.

Asimismo, Maida confirmó la buena paga que reciben las deportistas en el Perú, respaldando lo dicho por el DT Antonio Rizola. “Esta es mi segundo año jugando profesionalmente, solo jugué un año al salir de la universidad, jugué en Portugal, y sí lo poco que yo sé, en cuanto a sueldos y equipos, aquí hay un buen salario, se puede sacar uno bueno más que otros lugares”.

Fernanda Maida se desempeña como punta receptiva y jugó su primera temporada en la Liga Peruana de Vóley con Deportivo Soan.

Alondra Tapia, otro caso de éxito en la Liga Peruana de Vóley

La dominicana Alondra Tapia vistió la camiseta de Deportivo Géminis en la temporada 2023/2024 y se destacó como la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley. Eso le valió para que pueda emigrar a un campeonato mejor como el de China. Actualmente, pasó a Europa y juega en Lokomotiv Kaliningrad de Rusia, donde ha cosechado su primer título.

Alondra Tapia, al igual que Fernanda Maida, utilizó la Liga Peruana de Vóley como plataforma para marcharse a un campeonato de mayor nivel.

Su último partido con Soan

Con su partida a Europa casi confirmada, Fernanda Maida disputará su último partido con Deportivo Soan este fin de semana. Su equipo se medirá ante Circolo Sportivo Italiano el domingo 4 de mayo por el quinto o sexto lugar de la competencia. Este cotejo está programado para iniciar a las 15:15 horas (horario peruano) y tendrá como escenario el Polideportivo de Villa El Salvador.

No será un cotejo de despedida muy fácil para la boliviana, pues el equipo de Pueblo Libre llega con un gran envión anímico luego de superar en tres sets corridos a Atlético Atenea el domingo pasado. Será una gran prueba para cerrar su participación en el campeonato de voleibol peruano.