Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así se mueven los puestos en la fecha 13 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025 mientras se juega la fecha 13 del Torneo Apertura.

Una nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 se ha puesto en marcha, con partidos que tendrán a los amantes del fútbol peruano prendidos de la televisión. Estos mismos enfrentamientos podrían alterar la tabla de posiciones a falta de seis fechas para que esta primera etapa finalice.

La fecha 13 tuvo como primer duelo el Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso durante la tarde del viernes 16 de mayo. Los ‘churres’ -sin duda alguna- se perfilaban como favoritos para vencer al ‘pedacito de cielo’ y así fue, pues lo superaron por la mínima con un autogol de Cristian García.

Los encuentros continuarán el sábado 17. UTC y Comerciantes Unidos protagonizaron un choque regional, debido a que ambos utilizan el estadio Municipal Germán Contreras Jara como sede. El ‘gavilán del norte’ se impuso 2-0 ante las ‘águilas cutervinas’ con goles de Jarlin Quintero y Erinson Ramírez.

También, se jugó el Cusco FC vs Los Chankas, que fue un encuentro lleno de goles, quedó igualado y hubo tres por lado. Marlon Ruidias, Facundo Callejo y Juan Tévez marcaron para los cusqueños, mientras que Isaac Camargo en dos oportunidades y José Manzaneda para los ‘guerreros’.

El cotejo más atractivo de la jornada sabatina fue el Sporting Cristal vs ADT en el Alberto Gallardo. Paulo Autuori y compañía se lavaron la cara luego de su caída ante Cerro Porteño en Lima, al remontarle el marcador a los tarmeños con golazos de Martín Távara y Maxloren Castro sobre el final.

El canterano 'celeste' marcó el 2-1 en el Alberto Gallardo. (L1 Max)

El domingo 18 habrá duelos en los cuales dos líderes del Apertura serán protagonistas. Universitario de Deportes jugará ante Juan Pablo II en el Estadio Nacional de Lima. Los de Jorge Fossati dejaron la mala racha atrás -tres partidos sin ganar- al superar 1-0 a Barcelona SC con gol de Alex Valera, por lo que llegarán con soltura para afrontar el choque con el equipo recién ascendido.

Melgar vs Atlético Grau será otro cotejo interesante, sobretodo porque el ‘dominó’ se juega el liderato de la primera fase de la Liga 1. El cuadro de Walter Ribonetto, al igual que la ‘U’, pasaron la tormenta de malos resultados, venciendo por la mínima a Puerto Cabello en la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Ese mismo día, Sport Huancayo recibirá a Sport Boys en la ciudad incontrastable. El ‘rojo matador’ le sigue los pasos a Melgar y Universitario, y tratará de aprovechar la reciente salida del entrenador Cristian Paulucci en la ‘misilera’ para sumar un nuevo triunfo que lo mantenga con vida en la pugna por el trofeo del certamen doméstico.

Con gol de Alex Valera, los 'cremas' derrotaron 1-0 a los ecuatorianos en Lima. (Video: ESPN)

El lunes 19 de mayo se completará la fecha con el choque entre Cienciano y Binacional en la altura de Juliaca. El ‘papá’, que ha logrado asegurar al menos la clasificación a los play offs de la Sudamericana, se enfrentará a un rival frágil en casa, pues ha perdido en sus dos últimos encuentros disputados en el Guillermo Brinceño Rosamedina.

Alianza Lima vs Alianza Universidad será el último compromiso y tendrá como escenario Matute. Los dirigidos por Néstor Gorosito no pueden dejar escapar más puntos porque complicarán sus posibilidades de quedarse con la Liga 1. No será fácil, ya que vienen golpeados por la eliminación de la Copa Libertadores.

El elenco 'blanquiazul' cayó 0-2 ante la 'T' en Córdoba y se despidió de la competencia continental. (Video: Conmebol)

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025 durante la fecha 13 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025 tras finalizar todos los partidos del sábado de la fecha 13 del Torneo Apertura.

Programación y resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura 2025

Viernes 16 de mayo

- Alianza Atlético 1-0 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

Sábado 17 de mayo

- UTC 2-0 Comerciantes Unidos (Finalizado)

- Sporting Cristal 2-1 ADT (Finalizado)

- Cusco FC 3-3 Los Chankas (Finalizado)

Domingo 18 de mayo

- Sport Huancayo vs Sport Boys (13:15 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max y Liga 1 Play)

- Juan Pablo II vs Universitario de Deportes (15:30 horas / estadio Nacional ( L1 Max y Liga 1 Play)

- Melgar vs Atlético Grau (18:00 horas / estadio Monumental UNSA / L1 Max y Liga 1 Play)

Lunes 19 de mayo

- Deportivo Binacional vs Cienciano (17:30 horas / estadio Guillermo Briceño Rosamedina / L1 Max y Liga 1 Play)

- Alianza Lima vs Alianza Universidad (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max y Liga 1 Play)

Descansa: Ayacucho FC.