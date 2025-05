Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Bajas sensibles en Alianza Lima

Alianza Lima no podrá contar con algunas de sus principales figuras para este encuentro en Matute. Jugadores como Pablo Lavandeira, Alan Cantero y Jean Pierre Archimbaud se encuentran lesionados, pero no serán las únicas ausencias en el cuadro ‘blanquiazul’. Renzo Garcés no jugará por su expulsión en el último encuentro. Por otro lado, el entrenador Néstor Gorosito no podrá dirigir a su equipo desde el banquillo por la sanción interpuesta por la Comisión Disciplinaria (ocho fechas). Asimismo, Paolo Guerrero debe cumplir una jornada más de castigo por la tarjeta roja en el choque contra Cienciano.