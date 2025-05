André Carrillo y el problema de salud que le detectaron en España y no le permitió fichar por Atlético Madrid

André Carrillo estuvo a un paso de unirse al Atlético Madrid. - Crédito: Difusión

André Carrillo alcanzó un reconocimiento importante en el extranjero a partir de sus inicios en Portugal con Sporting Lisboa y posteriormente en Benfica. Llegó como una promesa, procedente de Alianza Lima, para establecerse como una realidad en Europa.

Su correcto desempeño en la Primeira Liga permitió que clubes de distintos países del ‘Viejo Continente’ lo apuntaran en una agenda para estudiar un posible movimiento. Desde el Atlético Madrid, incluso, hubo un interés real por acometer una operación.

André Carrillo empezó su carrera en Europa representando a Sporting Lisboa. - Crédito: AFP

Sin embargo, surgieron dos obstáculos que impidieron su desplazamiento definitivo con los ‘colchoneros‘, uno de ellos radical que recién ha sido desvelado por el propio André: un problema de salud que podría haber menguado su estado de forma en el Metropolitano.

“Voy a pasar exámenes médicos y me dicen que tengo que esperar un tiempo porque tiene que salir un extranjero del club. Yo no quería esperar, quería firmar ya el contrato oficial. Y en los exámenes médicos salió que tenía un problema en el riñón”, indicó Carrillo en diálogo con el programa La Fe del Cuto.

Antes de que la ‘Culebra’ iniciara pasos formales con el Atlético Madrid, tenía sobre su carpeta otras posibilidades igual de importantes, pero al conocer el diagnóstico médico que apuntaba un presunto daño renal, comenzó a preocuparse hasta el punto de pensar que su carrera se iría por tierra con el tiempo.

“Un riñón lo tenía malo, no funcionaba bien y yo estaba con un súper miedo. ¿Si me voy al West Ham o Sevilla y no pasó los exámenes por mi riñón? ¿Qué hago? Probablemente, se trunca todo. Y Elio [Casaretto] agarra y me dice, ‘Carrillo, lo de Benfica ya está calientito, no necesitas exámenes‘. Vamos a firmar con Benfica”, añadió el peruano.

André Carrillo permaneció 3 periodos en Benfica ganando una Primeira Liga. - Crédito: AFP