André Carrillo se encontró con Neymar en Brasil y le hizo sincera confesión: “Después de eso me siguió en Instagram”

El mediocentro peruano reconoce su admiración por el último gran '10' de Brasil. | VIDEO: La Fe del Cuto

André Carrillo ha logrado hacerse un nombre en Brasil. A su llegada al país del deporte rey, a partir de una petición exclusiva del entrenador Ramón Díaz, hubo mucha expectativa por lo que podía hacer como refuerzo de Corinthians en una etapa crítica, dado que el club se encontraba muy cerca de irse a la Segunda División.

No obstante, en un tiempo récord, el peruano se ganó todos los reflectores producto de un buen hacer plasmado en un fútbol dinámico repleto de individualidades que deleitaron a la afición. Posteriormente, pudo demostrar su valía también con algunas anotaciones y asistencias. De esa manera, la ‘Culebra’ se ha posicionado entre los mejores del balompié brasileño.

André Carrillo se ha establecido como inamovible en Corinthians. - Crédito: Difusión

Incluso puede decirse —sin exagerar— que por su grato momento actual comparte un sitial con Neymar, actual referente del Santos tras su paso discreto por Al-Hilal, a quien curiosamente conoce desde hace un tiempo atrás en un encuentro en Lima correspondiente por las Eliminatorias CONMEBOL 2026.

“Yo lo conocí. Obviamente, desde siempre fui hincha de él. Hasta el día de hoy veo videos de Neymar. Yo ya lo conocía, porque salgo de Al-Hilal y él llega. En un partido entre Perú y Brasil, él me saluda e intercambiamos una idea rápido”, suscribió en una conversación con el programa La Fe del Cuto.

El '19' hizo lo que quiso en el estadio Pascual Guerrero. | VIDEO: SBT

Fiesta y admiración

Años más tarde, ya establecidos en el Brasileirao como respectivas figuras de sus clubes, André Carrillo volvió a encontrarse con Neymar en una reunión de uno de sus compañeros del Corinthians. En ese ambiente, se rindió ante el último ‘10’ del Scratch, algo que generó un respeto plasmado en una acción inimaginable.

“Lo conocí en el cumpleaños de Memphis Depay. Tengo una foto. ‘Mano, ¿cómo estás’, le dije; yo ya estaba en ‘hielos’ [ríe]. ‘Te voy a ser sincero, no es Ronaldo, no es Ronaldinho, no es Kaká, es Neymar el número 1. Para mí es Neymar de Brasil. A nivel de goles, calidad, la gente paga por eso, eres el diferente. Quieran o no, eres el número 1‘”, mencionó Carrillo.

Carrillo saludando a Neymar en un partido por Eliminatorias CONMEBOL. - Crédito: Difusión

“Se lo dije y a partir de ahí conversamos y le dije para una foto. Después de un par de días me comenzó a seguir en Instagram. Yo le metí un screenshot y lo tengo guardado. Ya te imaginas, un jugador como Neymar te sigue y tal. No te voy a decir que soy su mejor amigo, pero nos vemos en la calle y nos saludamos con un abrazo”, remató.

La admiración de la ‘Culebra’ por Ney se remonta a cuando esté llegó a su punto máximo en el Santos para luego desplazarse hacia el Barcelona. Su conformación con Leo Messi y Luis Suárez, en la afamada MSN, hipnotizó a todos incluyendo al peruano que jamás se perdía un juego con su ídolo como centro de atracción.

