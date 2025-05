“La gente está enardecida”: Universitario y su firme postura tras actos violentos de los hinchas contra los jugadores

El volante chileno y otros jugadores de la 'U' se mostraron fastidiados por lo protagonizado con los fanáticos 'cremas' en el estadio Monumental tras derrota ante Alianza Atlético. (Video: Marcello Merizalde)

Universitario de Deportes perdió 1-0 ante Alianza Atlético en pasado domingo 11 de mayo en un encuentro válido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El choque se disputó en el estadio Monumental.

El elenco ‘crema’ no solo sufrió la derrota que dejó atrás una larga racha de imbatibilidad en el coloso de Ate, también vivieron un tenso momento con los hinchas de su propio equipo que desde la tribuna de occidente comenzaron a reclamar e insultar a los futbolistas por la derrota.

En las imágenes se aprecia a los barristas gritando y lanzando objetos a los jugadores que estaban en camino a los vestuarios. Entre los involucrados estaban Aldo Corzo, Rodrigo Ureña, Matías Di Benedetto, entre otros. Sin embargo, la preocupación de los jugadores era la presencia de sus familiares en las tribunas, que incluía a sus hijos menores de edad.

Los familiares se pusieron a buen recaudo ante la presencia de los barristas y optaron por bajar al gramado de juego o se alejaron a la parte alta de las graderías del Monumental para evitar el contacto con los fanáticos ‘merengues‘.

El asesor deportivo de Universitario de Deportes, Antonio García Pye, rechazó actos de violencia de los hinchas contra los jugadores tras derrota en la Liga 1 2025

La firme postura de Universitario

Tras lo sucedido, el asesor deportivo de Universitario, Antonio García Pye, se pronunció sobre los lamentables actos de violencia que ocurrieron tras el duelo por la Liga 1 2025. El directivo lamentó lo ocurrido, pero aclaró que ya fueron reconocidos para tomar las acciones legales correspondientes.

“La gente está enardecida de alguna manera, pero todo está controlado. Ya les ha caído una denuncia e inclusive algunos ya están identificados. Bueno, ya enfriándonos y pensando en el partido del miércoles. Hay un grupo que no representa a toda la hinchada. Hay que pasar la página. Hay que pensar en el miércoles”, dijo García Pye en declaraciones a Fútbol en América respecto al incidente y el próximo duelo del club por la Copa Libertadores.

Al ser consultado por el técnico Jorge Fossati, Antonio aseguró que el charrúa tiene la capacidad para lidiar con este tipo de situaciones. “Está bien, con la preocupación que tienen todos, pero él ya tiene la madurez para afrontar estas cosas”.

Comunicado de Universitario

El club emitió un pronunciamiento tras lo ocurrido en el Monumental y se solidarizó con los futbolistas. “Universitario de Deportes rechaza de manera firme los hechos ocurridos tras el encuentro frente a Alianza Atlético. Durante el inicio del entrenamiento, posterior al partido, un grupo de desadaptados, mal llamados hinchas, ingresó a la tribuna preferencial para lanzar graves improperios contra nuestros futbolistas y sus familiares, lo que generó una comprensible reacción por parte del plantel”.

Gol y resumen de la derrota del cuadro 'crema' ante el elenco 'churre' por la fecha 12 del Torneo Apertura. (Video: GOLPERU)

Además, rechazó los actos de violencia y anunció que tomarán las acciones contra los responsables. “El club ha identificado a los responsables e inició de inmediato las acciones legales correspondientes, amparándose en la Ley N° 30037, que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. Asimismo, se ha iniciado una investigación para determinar qué intereses estarían promoviendo estos actos en contra del equipo, justo en un momento deportivo clave para nuestra institución. Reafirmamos nuestro compromiso con un fútbol sin violencia y tomaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, sus familias y la de toda la comunidad que asiste al estadio”.

La palabra de Jean Ferrari

El administrador del club, Jean Ferrari, descartó una posible sanción al Monumental por los actos de violencia y recordó el apagón de Matute en la final de la Liga 1 2023. “En realidad no, porque no creo que amerite. Acá no se ha tirado una bengala al campo, acá no se ha apagado la luz, acá no han tirado pilas, llaves ni botellas. No ha sido algo dirigido contra el equipo rival, sino ha sido un tema interno”.

Luego que el chileno Ureña se enfrentó a la barra, se conoció la versión que el futbolista había decidido irse de la ‘U‘. No obstante, Ferrari Chiabra negó esa posibilidad. “No. La calentura es normal, es entendible, no solamente de él, sino la mayoría de los futbolistas quienes se han sentido dolidos por esto que sucedió. Lo que traté de hacer es que se calmen un poco y que esto no nos iba a llevar a nada bueno y que se enfocaran obviamente en lo que se viene”, dijo en declaraciones a Rpp.

“Jorge Fossati ha tenido un papel importante hablando con los futbolistas, bajando las revoluciones por este malestar y enfocarnos en el día miércoles”, dijo el directivo sobre el enfoque de los jugadores a puertas del duelo ante Barcelona SC de Ecuador por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.