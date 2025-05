José Carvallo reveló la drástica medida de los jugadores de Universitario tras enfrentamiento con barristas: “Me parece vergonzoso”

El exarquero cuestionó el polémico suceso tras la derrota ante Alianza Atlético. (L1 Max)

Universitario de Deportes ha sufrido un inesperado bajón con la llegada de Jorge Fossati. De ganar a Barcelona SC en Guayaquil y Deportivo Binacional en Juliaca, ha pasado a sumar su tercer partido consecutivo sin victorias. Sobre todo su última derrota ha sido la gota que faltaba para derramar el vaso y empeorar este complicado momento.

El último domingo 11 de mayo, la ‘U’ cayó 1-0 ante Alianza Atlético de manera sorpresiva, debido a que desde el 2023 los ‘cremas’ no perdían en su casa, el estadio Monumental. Estaban cerca de cumplir 40 compromisos sin derrotas en la Liga 1, un récord sin precedentes en el balompié nacional.

El tropiezo ante los ‘churres’ provocó que un grupo de inescrupulosos vulnere la seguridad del coloso de Ate y se meta a la tribuna occidente, donde se encontraban las familias de los jugadores de la ‘U’. Los mismos que estaban realizando los trabajos post partido -un sello de Fossati- y reaccionaron, desatando un enfrentamiento entre barristas y futbolistas con insultos y amenazas.

Uno de los que más explotó por la actitud de los simpatizantes ‘merengues’ fue Rodrigo Ureña. El volante chileno intercambió palabras con las personas que invadieron la zona, en la cual permanecían su esposa y su pequeño hijo. Inclusive, se viralizó un video donde el mediocampista amenazó con no jugar más por el club.

El mediocampista chileno quedó muy molesto con estas personas, debido que reclamaron desde la tribuna donde estaba su familia. (Video: FA)

La contundente opinión de José Carvallo

En ese sentido, José Carvallo -exarquero y capitán de Universitario- opinó en la última edición del programa deportivo L1 Max Radio sobre el tenso momento que vivieron los jugadores ‘merengues’ al ser insultados por los barristas en el estadio Monumental de Ate.

El exarquero de la selección peruana cuestionó la actitud de los simpatizantes ‘cremas’, señalando que el grupo de jugadores les han dado muchas alegrías en el último tiempo con el bicampeonato nacional. Además, reveló el sentir de la familia de los deportistas.

“Soy hincha de la ‘U’, me parece vergonzoso y una falta total de respeto hacia el jugador que le he dado tanto al hincha. El hincha está en su derecho de reclamar un mal partido, eso lo aceptamos, pero delante de la familia, hay niños, adultos mayores, padres, familias, que yo sé que no quieren regresar al estadio los niños, los niños de las familias asustados y diciendo que no quieren regresar al estadio porque están con temor”, comenzó.

Carvallo, asimismo, afirmó que este lamentable hecho se pudo evitar, argumentando que los hinchas tienen derecho a reclamar, pero hay momentos y escenarios. Finalmente, cerró manifestando que los familiares de los jugadores se han visto realmente afectados.

“Entonces, eso no puede pasar, yo creo que si el hincha quiere conversar con el jugador, en algún momento ha pasado, listo, se organiza una reunión, se arregla, se pacta, se da donde se tiene que dar, pero ese lugar no es para este tipo de situaciones, a mí me apena mucho, porque los que más han sufrido, obviamente los jugadores, pero más la familia, las esposas, los padres y los niños”, acotó.

José Carvallo dio contundente opinión sobre el enfrentamiento entre hinchas y jugadores de Universitario tras derrota ante Alianza Atlético.