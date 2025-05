Christian Cueva se lució en Copa Sudamericana y rápidamente recibió una oferta de importante club: la posición que tomará Cienciano. - créditos: Cienciano

Christian Cueva vive un renacer en Cienciano tras un inicio complicado que puso en duda su continuidad en el club. Sin embargo, la llegada del técnico Carlos Desio marcó un punto de quiebre y el volante se convirtió en una de las figuras del equipo, mostrando un rendimiento que no solo consolidó su presencia en el once titular, sino que también despertó el interés del extranjero, al punto que un club importante ya le hizo una propuesta formal. La dirigencia del ‘papá’ tiene una postura clara respecto a su permanencia.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el mediocampista de 33 años cuenta con una oferta concreta de Emelec de Ecuador, que lo quiere a toda costa. "Emelec de Ecuador ha hecho propuesta por Christian Cueva. Lo quieren sí o sí“, dijo en primera instancia en su cuenta de Twitter.

De la misma manera, aseguró que los altos mandos del club cusqueño tienen conocimiento de este interés y han tomado una drástica medida. “Cienciano ya sabe del hecho y hay que agregarle que el volante tiene cláusula de salida, pero el cuadro del Cusco buscará retenerlo”, precisó.

Christian Cueva aportó en la victoria de Cienciano ante Caracas FC por Copa Sudamericana. - créditos: Cienciano

Periodista ecuatoriano sobre interés de Emelec en Christian Cueva

Un periodista ecuatoriano también se refirió a este interés de Emelec en Christian Cueva. Fue Washington Sánchez Rojas quien informó que ‘Aladino’ está a nada de ser nuevo fichaje del cuadro ‘norteño’, al mismo tiempo de destacar su carrera deportiva en la selección peruana y demás clubes.

“El mediocampista peruano Christian Cueva está solo a oficialización de Emelec como uno de sus refuerzos bombas que tendrá a partir del próximo 3 de junio“, escribió en dicha red social.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que el comunicador se refirió a los sucesos extradeportivos que ha protagonizado el veterano futbolista. "Su calidad sigue innegable,lo de afuera será a corregir“, añadió.

La información del periodista Washington Sánchez Rojas sobre el posible fichaje de Christian Cueva sobre Emelec.

En la actualidad, Emelec se ubica en el puesto 11 de la LigaPro de Ecuador y hace dos campañas que no participa de un torneo internacional. Por ello, la dirigencia planea dar el golpe sobre la mesa con fichajes de renombre.

Christian Cueva y su notable presente en Cienciano

Como se mencionó líneas arriba, la salida de Cristian Díaz y el posterior ingreso de Carlos Desio significó una gran noticia para Christian Cueva, que pasó de estar en duda en Cienciano a ser de los jugadores más influyentes del equipo.

Su repunte empezó en el partido de visita contra Deportes Iquique, donde brindó una magistral asistencia para el gol de Carlos Garcés en el empate 1-1. Luego le convirtió un doblete a Sport Huancayo y de ahí otro tanto ante Alianza Lima en Matute.

Aunque hubo un resultado que enaltecería la destacada performance de Cueva Bravo. Se trata de la gran jugada que gestó en uno de las anotaciones del triunfo 3-1 sobre Caracas FC en Cusco, que le permitió al elenco ‘imperial’ poder colocarse como líder del grupo H de la Copa Sudamericana.

El volante se lució con jugadón que, terminó en gol de Gaspar Gentile. (Video: ESPN)

Christian Cueva, con la mente puesta en la selección peruana

En los anteriores dos procesos clasificatorios, Christian Cueva había sido uno de los futbolistas que más alto nivel mostró. Ricardo Gareca fue el principal artífice para que esto pueda darse, pero desde su salida a mediados de 2022, en la selección peruana le ha costado reencontrarse.

Ahora, ante un excelso presente, cabe la posibilidad de que un regreso a la ‘bicolor’ sea factible. En esa línea, el talentoso jugador, que cuenta con una cláusula especial en Cienciano, admitió hace unas semanas que tiene la menta puesta en la ‘blanquirroja’.

“Yo no quiero hablar de algo que todavía no... De hecho, me encantaría, siempre estoy ahí, siempre pienso en mi selección. Cuando no estoy, apoyo, pero ahora me importa mucho lo que estoy pasando acá en Cienciano. Espero mantener porque esa es la idea, de poder jugar, de tener felicidad para mí. La felicidad es poder jugar al fútbol, es lo más grande que tengo”, confesó.

'Aladino' le dio la victoria al cuadro cusqueño ante Sport Huancayo por fecha 10 del Torneo Apertura. (L1 Max)