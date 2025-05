Carlos Desio reveló conversación con Christian Cueva y aseguró que lo recuperará para la selección peruana: “Sabe que es el diferente de Perú”

Christian Cueva volvió a destacar por su calidad futbolística, el volante fue otra vez considerado en Cienciano tras estar un mes fuera de las canchas por decisión técnica. La llega de Carlos Desio fue vital para que ‘Aladino’ regrese al ruedo una vez más.

El exseleccionado está devolviendo la confianza que le dio el DT y ya está robándose el show en el ‘papá’. Recién tiene dos partidos, y ya tiene una asistencia frente Deportes Iquique en la Copa Sudamericana y acaba de celebrar un doblete ante Sport Huancayo por la Liga 1 2025.

El estratega argentino reveló conversación con ‘Cuevita’ y lo comparó con otro jugador peruano que estuvo a su cargo. También destacó su calidad como futbolista y fue tajante con sus temas extrafutbolísticos.

“Todos sabemos la calidad que tiene; por ahí tiene problemas extrafutbolísticos, pero lo que es calidad como jugador, yo sabía que en mi sistema o mi manera de jugar Christian iba a encajar muy bien. Es una especie de Cedrón, es darle la confianza, decirle que le voy a dar minutos, que lo voy a tener en cuenta y que ponga de su parte porque no depende solo de mí su carrera. Ahora todo son flores, todo lindo, pero tiene que seguir en el momento que lo está pasando bien”, apuntó el DT en conversación con L1 Radio.

El volante logró su doblete frente a los huancaínos. (Video: L1MAX)

“Christian Cueva sabe que es el diferente de Perú”

Carlos Desio aseguró que está buscando sacar la mejor versión de Christian Cueva para que pueda regresar a la selección peruana y tal vez ser considerado por Óscar Ibáñez para la fecha doble en junio, donde la ‘blanquirroja’ jugará frente Colombia y Ecuador.

“Ojalá que siempre le vaya bien porque si le va bien a él, le irá bien a nosotros, y uno está tratando de, no sé si recuperarlo a Christian; yo quiero que él solo se recupere y sienta esa motivación de que él sabe que es el diferente de Perú. Su calidad que tiene, esa cabeza que tiene, la puedes ver en muy pocos jugadores; la ves en Víctor Cedrón, Marcos Lliuya. Son muy pocos esos ’10′, tuve la suerte de dirigirlos a todos, traté de potenciarlos a todos y les di la confianza en decirle que si hace las cosas bien va a tener mejores oportunidades y en la selección también, porque Christian es un jugador de selección", declaró el técnico de Cienciano.

Christian Cueva manifestó su deseo de volver a la selección peruana tras marcar un doblete con Cienciano.

El argentino confesó de que ‘Aladino’ sufrió un golpe, pero ya está bien y estará si o si frente Alianza Lima este viernes 2 de mayo a las 19:30 horas en Matute, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2025.

“Es hablar y decirle que se tiene que dar cuenta de que está en una edad que, si sigue haciendo cosas que no le sirven, se le irán las oportunidades. Contratar a un jugador que por ahí tiene parte extrafutbolística, por ahí lo van a dudar. Él entendió, se enganchó, rindió, está entrenando bien. Ahora tiene un golpe que hizo un poco diferenciado, pero ya entrenó con el platel. Él se tiene que sentir contento, va a los entrenamientos contento, entrena bien, hace las cosas bien. Me pone contento porque si recuperamos a Christian, no solo será bueno para Cienciano, también lo será para Perú”, finalizó.