DT de Universitario puso en duda su continuidad y reveló que habrá drásticos cambios tras no clasificar a la final de Liga Peruana de Vóley

El técnico nacional rompió su silencio luego de la derrota ante Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025. (AQUITVO)

El miércoles 7 de mayo, Universitario de Deportes no pudo con Regatas Lima y cayó derrotado en tres sets corridos en el ‘extra game’ por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025. De esta manera, quedó fuera de la final del campeonato y tendrá que pelear por el tercer puesto con la Universidad San Martín el próximo domingo 11 en el Polideportivo de Villa El Salvador.

Su técnico César Arrese rompió su silencio y compartió sus sensaciones en una entrevista con el programa ‘De Una’ de Radio Ovación. “Lógicamente triste con el resultado de ayer, pero con la tranquilidad que da el hecho de trabajar honestamente y lograr los objetivos que inicialmente nos planteamos. Todos queríamos más, pero pasaron algunos hechos que nos jugaron en contra y listo, ya estamos mirando el tercer lugar con San Martín”.

El mismo estratega peruano profundizó sobre los sucesos que perjudicaron a la ‘U’ en esta etapa final, descartando que el grupo se haya roto con la llegada de nuevas voleibolistas y la ausencia de otras. “Eso no ocurrió, a los eventos que me refería específicamente era al tema de las lesiones”.

Eso sí, Arrese señaló que no pone los problemas físicos como justificación a su no clasificación a la final de la Liga Peruana de Vóley. “No pretendemos poner esto como una excusa, es la obligación de cada institución tomar los recaudos necesarios para no ocurra o se pueden solucionar oportunamente. Llegamos a las instancias finales del torneo con estos temas, de todas manera el equipo puso la cara, el trabajo quedó demostrado y seguimos mirando al frente”.

Las de Chorrillos vencieron 3-0 en sets a las 'pumas' en el 'extra game'. (Video: Latina)

César Arrese puso en duda su continuidad en Universitario

Minutos después, César Arrese fue consultado sobre las modificaciones que se deben realizar en Universitario de Deportes de cara a la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. A lo que respondió con mucha mesura y dejando abierta la posibilidad de que no continúe en la institución tras dos temporadas de éxito y mucho crecimiento.

“Honestamente lo primero que debemos hacer es terminar de la mejor manera esta temporada, después Jean (Ferrari) y Fabrizio (Acerbi) se sentarán a realizar los análisis correspondientes y una vez ellos tomen la decisión sobre qué es lo que le conviene a Universitario, veremos si estamos dentro del plan o no”, exclamó.

Además, el estratega peruano reveló que -de seguir- habrá drásticos cambios en Universitario. “Hay cuestiones de apoyos logísticos por mejorar, cuestiones dentro del funcionamiento del equipo porque nadie esperaba que lleguemos con el tema de las lesiones a la temporada en sí, hay temas que debemos analizar con cuidado y ver cuáles son las mejores decisiones en cada uno de los rubros que debamos atender”.

César Arrese puso en duda su continuidad como técnico de Universitario y reveló que habrá drásticos cambios tras perder la final de la Liga Peruana de Vóley 2025.

¿Se cambiará la plantilla de Universitario para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley?

Por otro lado, César Arrese abordó la pregunta si se modificará la plantilla para afrontar la siguiente campaña del campeonato de voleibol y conseguir el primer título en la historia de la ‘U’. El peruano contestó que primero se deberá definir su continuidad para ver si hay cambios que realizar en la conformación del equipo.

“Ese tema no lo hemos conversado con Fabrizio, entiendo que Fabrizio todavía no lo ha tocado con Jean, una vez terminada la temporada, con la tranquilidad del caso, haciendo el correspondiente análisis FODA, determinaremos si hay necesidad de cambiar, qué es lo que debemos cambiar, a quién tenemos que cambiar, lógicamente el comando técnico tiene esa mirada de parte de la administración, mal haría si te digo ‘vamos a cambiar esto’, si ni siquiera sé si continuaré en el proceso”, sentenció.

El técnico peruano habló luego de la derrota ante Regatas Lima en el extra game por las semifinales. (AQUITVO)

Día, hora y canal TV del partido por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley

Mientras tanto, César Arrese y Universitario afrontarán el partido por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley. Este tendrá como rival a la Universidad San Martín y se llevará a cabo el domingo 11 de mayo a las 15:15 horas de Perú en el Polideportivo de Villa El Salvador. Las entradas saldrán a la venta este viernes 9 desde el mediodía.

El choque entre ‘cremas’ y ‘santas’ será televisado por Latina TV (canal 2 de señal abierta) y Movistar Deportes (canal 3 o 703 HD de Movistar TV). También, se emitirá mediante los canales de Youtube de Latina y Movistar, y la aplicación llamada Movistar Play. Por último, Infobae Perú hará la cobertura total a través de su web.