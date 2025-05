DT de Universitario lanzó cruda crítica tras vencer a Regatas y rechazó que siempre un técnico extranjero “es mejor que un peruano”

Universitario de Deportes venció 3-2 a Regatas Lima en la segunda semifinal de la Liga Peruana de Vóley 2025 y forzó un extra game para meterse a la tan anhelada final del campeonato. El cuadro ‘crema’ tuvo puntos altos como la actuación de Mirian Patiño y Laura Grajales, pero el técnico César Arrese fue el principal responsable con su replanteamiento en el tercer set.

El entrenador peruano -que fue duramente cuestionado por la derrota ante el club de Chorillos en la semifinal de ida- rompió su silencio en una reciente entrevista con el canal ‘La Cátedra Deportes’ y se refirió a los múltiples comentarios negativos hacia su persona en las redes sociales.

“Te confieso lo que mi hija sabe y toda la gente que me conoce sabe, en esta etapa de mi vida voy por las cosas que pienso que son útiles, para mi de alguna forma las redes sociales son útiles porque me han permitido volverme a contactar con amigos, con mi promoción de colegio, pero después con todo respeto no sirven para nada. La gente cree que tiene algunas licencias, que un ser humano de verdad sabe que no las tiene, la verdad es que mi esposa y mis hijos son los que me dicen ‘mira papá lo que salió’ , porque después desde que comenzó la liga, nunca reviso eso”, comenzó.

Arrese también se refirió a los hinchas que señalan que la ‘U’ gana por las voleibolistas y no por su trabajo. “No hay problema, está perfecto, para la gente que opina de esa forma, que no le gusta dar créditos a nadie ni a nada, que por lo menos admitan que fui yo quien pidió a las jugadoras, al menos algo bueno hice”.

César Arrese habló sobre las críticas contra su persona en redes sociales.

La falta de apoyo a los técnicos peruanos

En ese mismo contexto, César Arrese fue consultado por el hecho de ser el único estratega peruano en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025. “Con la gracia de Dios, tendría que preguntárselo a él, porque de un tiempo hasta esta parte, cada vez somos menos, evidentemente me da gusto representar a los técnicos nacionales”.

En seguida, el DT de Universitario se manifestó por la falta de apoyo a los entrenadores nacionales en el país, argumentando que los hinchas y directivos -la mayoría de casos- considera que cualquier extranjero es mejor que el peruano.

“En el país hay muchos técnicos capaces, lo que falta de la dirigencia es tener la valentía de asumir la responsabilidad de contratar a un técnico nacional, porque técnicos buenos, no tan buenos, malos, y muy buenos hay en todas partes. Nosotros por nuestra propia historia aprendimos a tener complejos, esto nos hace pensar que cualquiera, no quiero decir que los que están acá son cualquiera, pero hay momentos donde cualquier técnico venga de donde venga es mejor que un peruano, eso es lamentable”, exclamó.

César no dudó en hacer una cruda reflexión sobre este tema. “Nosotros nos tenemos que apoyar para que crecer y salir adelante, sino qué vamos a hacer, vamos a votar por un presidente extranjero, a ver si resuelve las cosas, hay que tomar decisiones sesudas, hay buenos técnicos peruanos, los conozco, son mis colegas”.

Ocurrió en el duelo de vuelta por el pase a la final. (Video: X)

Su análisis del triunfo ante Regatas Lima

Por otro lado, César Arrese hizo un profundo análisis de su victoria sobre Regatas Lima, la cual forzó el extra game que se jugará este miércoles 7 de mayo a las 17:00 horas (horario peruano) en el Polideportivo de Villa El Salvador.

“Un partido tal como lo esperábamos, muy duro, Regatas después del 3-0 de la semana pasada, entendió que podía ganar y en esos dos primeros sets quedó claro que era una posibilidad, pero como vengo diciendo la inquebrantable voluntad de la chica, el trabajo de los chicos del comando técnico, en todo momento ayudando y buscando alternativas, nos permitieron encontrar la formación ideal en el tercer set, está claro que los tres sets lo ganamos no voy a decir holgadamente, pero con un buen trabajo”, sentenció.

Las 'pumas' superaron 15-7 y vencieron 3-2 a las chorrillanas. (Video: Latina).

Entradas para el extra game de Universitario vs Regatas Lima

La ‘U’ necesitará -una vez más- del aliento de toda asu gente para superar a un rival complicado como Regatas. Por ese motivo, el club comenzó su campaña mediante redes sociales para que llenen el Polideportivo de Villa El Salvador este miércoles 7 de mayo. Las entradas ya salieron a la venta mediante Joinnus.