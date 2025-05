DT de Regatas Lima señaló fallos arbitrales que beneficiaron a Universitario en momentos claves: “Que la Federación ponga atención”

Horacio Bastit manifestó que el árbitro se equivicó en el cuarto set y benefició a la 'U' en la semifinal vuelta de la Liga Peruana de Vóley. (Sómos Vóley)

Universitario de Deportes y Regatas Lima protagonizaron un partidazo en la semifinal vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025, el cual terminó con una victoria de las ‘cremas’ (3-2) en el Polideportivo de Villa El Salvador. Este triunfo le permitió a la ‘U’ forzar un extra game y seguir soñando con la clasificación a la tan ansiada final, donde lo espera su clásico rival, Alianza Lima.

Aunque las ‘pumas’ tuvieron un gran despliegue en el campo, con una Laura Grajales como máxima anotadora y MVP, las decisiones arbitrales se hicieron tendencia en redes sociales. Y es que muchos voleilovers señalan que hubo errores del referí en el cuarto set que le permitieron al conjunto de César Arrese seguir en juego.

El mismo técnico del cuadro de Chorrillos, Horacio Bastit, se pronunció sobre la derrota del último domingo en una entrevista con el programa de Youtube de Latina TV llamado ‘Somos Vóley’. El argentino no dudó en señalar los fallos arbitrales que no permitieron que cerraran el partido y evitaran el quinto parcial.

“En momentos claves, en el cuarto set, hubo ciertos fallos, no me gusta hablar de los árbitros, pero bueno, hubo ciertos fallos arbitrales muy discutidos, obvios porque se vieron por televisión, se viralizaron y bueno qué le vamos a hacer, nos tocó a nosotros”, fue lo primero que dijo el DT ‘gaucho’.

Después, Bastit pidió a la Federación Peruana de Vóley (FPV) tomar medidas sobre este hecho. “Es algo para que la Federación ponga atención, primero no se concibe una liga de la magnitud de la liga que tenemos sin (video) challenge , eso después de la misma forma que nos observan a nosotros, hay que poner rigor en los jueces, si tienen una mala función, no estarán designados”.

Horacio Bastit, DT de Regatas Lima, señaló errores arbitrales que favorecieron a Universitario en momentos claves de la semifinal vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025.

DT de Regatas reconoció que Universitario no ganó solo por errores arbitrales

Pese a que aquejó fallos arbitrales en contra de su equipo, Horacio Bastit reconoció que Universitario de Deportes no se quedó con la victoria en la segunda semifinal a causa de ese incidente. El entrenador de Regatas Lima señaló que las ‘pumas’ ganaron bien en la cancha y aprovechó para hacer una autocrítica.

“No pasa por uno o dos balones, no tiene nada que ver la actuación externa con el resultado, ellos ganaron bien, nosotros tenemos que tratar de jugar mejor, es eso. Uno o dos fallos condicionan, pero no tiene nada que ver, nosotros jugamos mal los cierres de set y eso no es excusa", expresó.

“Ellos neutralizaron nuestro saque, ellos son un equipo que bloquea mucho, de cierto modo tiene algunas deficiencias en defensa, ayer (domingo) lo trabajaron muy bien, un equipo que defendió, siempre será un equipo fuerte en la net, se hicieron fuertes en sus fortalezas y sus debilidades las mejoraron”, complementó.

Las 'pumas' superaron 15-7 y vencieron 3-2 a las chorrillanas. (Video: Latina).

Día, hora y canal TV del Universitario vs Regatas por extra game

Universitario de Deportes y Regatas Lima se volverán a ver las caras este miércoles 7 de mayo a las 17:00 horas (horario peruano) en el Polideportivo de Villa El Salvador para definir al segundo finalista de la Liga Peruana de Vóley 2025. El ganador se enfrentará a Alianza Lima el domingo 11 del presente mes.

Este compromiso será transmitido por dos canales de televisión. Uno de señal abierta como Latina TV (canal 2) y otro de cable como Movistar Deportes (canal 3 o 703 HD de Movistar TV). Asimismo, irá vía streaming mediante los canales de Youtube de Latina y Movistar, y la aplicación llamada Movistar Play.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total, con la previa y el punto a punto de este extra game. Las incidencias, detalles y más a través de su página web. No te lo puedes perder.

Universitario anunció su extra game con Regatas Lima por el pase a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025.

Entradas para el Universitario vs Regatas: cómo y dónde comprar para asistir al extra game

Las entradas para el extra game ya salieron a la venta mediante la plataforma Joinnus desde el día martes 6 de mayo. Los precios van desde los 20 soles (general) hasta los 50 soles (preferente occidente).