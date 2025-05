Laura Grajales explicó el motivo de su desafiante mirada en Universitario vs Regatas Lima: “Si me la hacen una vez, yo se la hago el doble”

Ocurrió en el quinto set, cuando Universitario logró el punto gracias a la colombiana. (Video: Latina)

Universitario vivió una noche emotiva más en el Polideportivo de Villa El Salvador. Ayer, domingo 4 de mayo, las ‘pumas’ caían dos sets a cero y tenían pie y medio fuera de la final de la Liga Peruana de Vóley —donde espera plácidamente Alianza Lima tras dejar en el camino a San Martín—. El equipo ‘crema’ hizo gala de ese valor intangible tan característico de la institución para firmar una remontada memorable ante Regatas Lima y mandar la serie a un decisivo ‘extra game’.

Tras ceder los dos primeros episodios de la contienda, el sexteto de César Arrese necesitaba del mejor nivel de todas para consumar la remontada. Las jugadoras ‘merengues’ reaccionaron y emularon el resultado del encuentro en la segunda fase, donde levantaron un 2-0 y se llevaron la victoria al ‘Lolo’ Fernández. Laura Grajales se erigió como la figura inobjetable del encuentro y secundó a su equipo a jugar el compromiso de desempate.

“Lo viví [el partido] con mucha emoción. El equipo me acogió de una manera increíble. Las chicas siempre han estado muy pendientes de mí. Estoy muy agradecida con eso. Yo soy muy competitiva. A mí me encanta competir: ir con esa ‘garra’ en este club, como bien tiene el dicho. Lo han mostrado en la cancha. Estoy muy orgullosa”, declaró la deportista colombiana a las cámaras de Movistar Deportes tras ser galardonada como la MVP de la segunda semifinal.

Laura Grajales Pascua se convirtió en una 'puma' al fichar por Universitario de Deportes.

La ‘cafetera’ se unió al plantel de Arrese apenas la semana pasada. La dirigencia de las ‘pumas’ se contactó con ella para suplir el lugar que dejó Elis Bento, quien sufrió una lesión en la rodilla que la inhibió de disputar las semifinales y una potencial final. Grajales mostró sus destellos en el primer encuentro contra Regatas, pero en la noche de ayer la descosió, erigiéndose como la jugadora más determinante con 22 puntos.

“Es un reto para mí. Como me dijeron todos los entrenadores: ‘tú no vienes aquí a ser una salvadora’. Yo no lo tomo como ninguna salvadora y ninguna lo es porque este es un deporte de conjunto. Yo quiero dar lo mejor que tengo para ayudar a mis compañeras. Siempre hablamos en el camerino. Vamos dar cada una lo mejor, así vamos a sumar un granito y se van a ver los resultados”, declaró Laura, de 22 años, sobre su adaptación a su nuevo equipo.

¿Quién es Laura Grajales, el fichaje de emergencia de Universitario y mundialista colombiana que destacó con Antonio Rizola?

La desafiante mirada de Grajales

La nacida en la ciudad colombiana de Armenia mostró su personalidad en una acción puntual del set decisivo cuando iba igualado a uno. En la siguiente acción, Grajales Pascua remató de derecha, el balón pegó en el bloqueo de Emily Zinger y se fue por un costado. El punto subió al luminoso a favor de las ‘cremas’ y la ‘cafetera’ miró seriamente a la estadounidense, mientras que la mexicana Paola Rivera intentaba hacerle saber al árbitro el hecho.

La mundialista con su país en Polonia y Países Bajos 2022 detalló el porqué de su reacción. “Yo siempre he dicho que si a mí me la hacen una vez, yo se la hago el doble. Me la hizo ella [Zinger] una vez, yo se la hice dos veces. Ya luego, obviamente, me calmé porque tampoco quería que fuera más allá”, inició la exjugadora de Sayre La Ballena de la Liga Española.

“Si alguien como que me tira una miradita o algo yo ya estoy en modo: ‘¿Así? Ven entonces. Competimos de verdad’ Eso me encanta”, concluyó la colombiana.

Fecha del ‘extra game’ de la Liga Peruana de Vóley

Universitario de Deportes forzó el partido extra contra Regatas Lima para definir al equipo que se citará con Alianza Lima en la final de la Liga Peruana de Vóley. El duelo está programado para este miércoles 7 de mayo a las 17:00 horas locales. Las entradas para el compromiso serán puestas a la venta un día antes del duelo a través de Joinnus. Asimismo, Movistar Deportes (Canal 3) y Latina Deportes (Canal 2) transmitirán el choque.

