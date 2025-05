Elena Keldibekova, olímpica con la selección peruana, se retiró del voleibol a los 50 años: lágrimas, emoción y aplausos

Elena Keldibekova, con un ramo de flores obsequiado por su mayor hijo, dijo adiós al voleibol. - Crédito: Movistar Deportes

No es fácil decir adiós. Elena Keldibekova lo sabe a la perfección, pero como todo en la vida hay un inicio y un final. Por esa razón, la deportista kazaja-peruana se ha despedido de las canchas de voleibol provocando una serie de sensaciones encontradas en todos aquellos que fueron testigos de su dilatada carrera.

Entre lágrimas, porque su corazón estaba estrujado por todos los recuerdos de su vida que se agolparon de pronto, Keldibekova dio por concluida una trayectoria que empezó en su lejana Kazajistán, allá en Asia, y finalizó en su amado Perú, aquella nación a la que accedió a defender en las últimas décadas.

Elena Keldibekova se retiró a los 50 años. - Crédito: Dosis de Voleibol.

A los 50 años, la popular ‘Patadita’ dijo basta. La idea ya estaba tomada por cuestiones de edad y rendimiento. El escenario propicio para dar un paso al costado fue el último juego triunfal de su club Atlético Atenea frente a Rebaza Acosta, por la definición del séptimo puesto de la Liga Peruana de Vóley.

Concluido el cruce, Elena Keldibekova rompió en llanto demostrando que detrás de esa coraza llena de temple, hay una mujer conmovida. Y esa conmoción se hizo mayor cuando recibió el abrazo de cada una de sus compañeras y un hermoso ramo de flores por parte de su mayor hijo, cuyo ingreso al campo del Polideportivo de Villa El Salvador agregó la cuota sentimental al retiro de la recordada armadora.

Entre lágrimas, la kazaja-peruana dijo adiós tras el séptimo puesto logrado por Atlético Atenea. | VIDEO: Movistar Deportes

Momento inolvidable

Abordada por la prensa local, Keldibekova ofreció unas declaraciones cargadas de emoción y reflexión. No pensó que su hijo aparecería en escena para acompañarla en un suceso muy especial; por lo demás sí tenía algo de conocimiento, aunque cuando se concretó el homenaje quedó demasiado sorprendida.

“No esperaba a mi hijo, el resto me lo comentaron, pero no así de grande. Veo esta valoración a la persona y al trabajo y creo que eso es lo principal. Agradezco muchísimo de antemano también al público que me saludan me celebran, me reconocen cuando entro a pesar de que soy de las más viejas”, subrayó Elena.

Elena Keldibekova, ahora, ocupará un cargo en el staff técnico de su actual club. - Crédito: Atlético Atenea

El adiós al deporte en la élite no configura una entrada a los cuarteles de invierno para Keldibekova, porque seguirá unida al Club Atenea desde otra función. Además, también transmite sus conocimientos a jóvenes jugadoras en una academia. En cualquier caso, hay ‘Patadita’ para rato desde las aulas.

“Todavía no se acaba, todavía sigo acá. La única cosa es que, ahora, tengo que demostrar lo que sé y enseñar a mis niñas, porque soy profesora. Mi principal motivo es hacer crecer a las jugadoras en la cancha”, sentenció.

La histórica armadora de la selección peruana utilizó su pie como recurso para salvar un balón que parecía perdido durante el Atenea vs Regatas en el Polideportivo de Villa El Salvador. (Video: Latina)

Keldibekova, la kazaja-peruana

Elena Keldibekova, nacida el 23 de junio de 1974 en Almatý, Kazajistán, es una exvoleibolista que se convirtió en figura emblemática del vóley peruano. Llegó al Perú en 1994 para jugar con el Club Regatas Lima y, tras nacionalizarse, debutó con la selección peruana en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

Su momento más recordado ocurrió en 2009, cuando una espectacular jugada con el pie, conocida como la “patadita”, fue clave para que Perú clasificara al Mundial de Japón 2010. A lo largo de su carrera, Keldibekova jugó en clubes de Alemania, Azerbaiyán e Italia, y recibió múltiples reconocimientos como mejor armadora en torneos internacionales.

Tras retirarse en el 2013, regresó a las canchas en 2018 con el Circolo Sportivo Italiano y, en 2024, a los 50 años, confirmó su participación en la Liga Nacional Superior de Vóley con el Club Atlético Atenea; sin embargo, en ese mismo club dio por terminada su actividad deportiva. En paralelo, Keldibekova se dedica a formar nuevas generaciones de voleibolistas, consolidando su legado en el deporte peruano.