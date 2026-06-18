Inti Raymi y Fiesta de San Juan marcan la agenda turística de junio: más de 40 mil pasajeros viajarán entre el 19 y 29 de junio

El Inti Raymi en Cusco y la Fiesta de San Juan en la Amazonía peruana atraen a miles de turistas nacionales e internacionales, destacando la riqueza cultural del país en junio.

Junio es uno de los meses más activos para el turismo interno en el Perú. La coincidencia del Inti Raymi, una de las celebraciones culturales más importantes de Cusco, con la Fiesta de San Juan, fecha emblemática de la Amazonía peruana, vuelve a poner a los viajes nacionales en el centro de la agenda turística.

A ello se suma el feriado del 29 de junio, que suele aumentar los desplazamientos hacia regiones con alta oferta cultural, gastronómica y natural. En este escenario, la conectividad aérea resulta determinante para sostener el flujo de visitantes hacia destinos como Cusco, Iquitos, Tarapoto, Pucallpa y Puerto Maldonado.

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Según estimaciones de SKY, entre el 19 y el 29 de junio se trasladarían más de 40 mil pasajeros en 144 vuelos vinculados a estas rutas turísticas. La mayor concentración se observaría en el tramo Lima-Cusco, asociado al Inti Raymi, con más de 22.400 pasajeros proyectados.

LaMás de 40 mil pasajeros viajarían entre el 19 y 29 de junio por el Inti Raymi, la Fiesta de San Juan y el feriado largo. (Foto: Andina)

Cusco y la Amazonía concentran la demanda turística de junio

El Inti Raymi, celebrado cada 24 de junio en Cusco, transforma espacios emblemáticos como el Coricancha, la Plaza Mayor y la explanada de Sacsayhuamán en escenarios de representación histórica y cultural. Esta festividad convoca cada año a visitantes nacionales e internacionales interesados en una de las expresiones más reconocidas de la herencia inca.

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El impacto turístico la festividad inca volvió a sentirse con fuerza en 2025. Según EMUFEC, entidad municipal encargada de la organización y promoción de las Fiestas del Cusco, las celebraciones por el Inti Raymi y el mes jubilar convocaron a más de 1,5 millones de visitantes, una cifra que confirma el peso de esta temporada para el turismo regional.

Antes de la llegada española, el Inti Raymi era la gran celebración del calendario inca. A través de rituales y banquetes, se agradecía al Sol por la vida y las cosechas que alimentaban al imperio. (Andina)

En paralelo, la Fiesta de San Juan se consolida como una de las celebraciones más representativas de la Amazonía peruana. En regiones como Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios y Huánuco, la fecha impulsa actividades vinculadas a la gastronomía, la música, las danzas tradicionales y el turismo de naturaleza.

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Para estas rutas amazónicas, la aerolínea proyecta más de 19.800 pasajeros durante el mismo periodo. Los destinos con mayor movimiento estimado serían Iquitos y Tarapoto, con más de 6.600 y 6.400 pasajeros, respectivamente.

En la Amazonía, la Fiesta de San Juan mantiene su peso como una de las celebraciones más representativas del calendario regional. En 2025, la programación se extendió en ciudades como Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, Moyobamba, Tingo María y Puerto Maldonado, con actividades gastronómicas, ferias, danzas, celebraciones religiosas y encuentros culturales que refuerzan su atractivo turístico. Para esta temporada, las rutas amazónicas vuelven a concentrar parte importante de la demanda aérea, especialmente hacia Iquitos y Tarapoto.

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La Fiesta de San Juan representa un valioso patrimonio cultural que fusiona tradiciones ancestrales, danzas tradicionales y una gastronomía exquisita. (PromPerú)

“Junio es uno de los meses más dinámicos para el turismo en el país porque combina celebraciones culturales importantes con la oportunidad de aprovechar el feriado largo del 29 de junio. Desde SKY, vemos un fuerte interés del público por volar tanto a Cusco como a destinos de la selva, que tienen una agenda de actividades enfocada en promover el turismo”, señaló Vania Cáceres, subgerente de Ventas de SKY en Perú.

El flujo previsto para estas fechas también puede impactar en hoteles, restaurantes, operadores turísticos y comercios locales, especialmente en ciudades con programación cultural durante la segunda quincena de junio.

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