Néstor Gorosito abandonó el campo en pleno partido e insultó al árbitro tras penal para Cienciano vs Alianza Lima por Liga 1 2025

Alianza Lima vs Cienciano 1-0: gol y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ por el Torneo Apertura de la Liga 1 2025 Con gol de Christian Cueva en los minutos de descuento, el cuadro cusqueño superó a los ‘blanquiazules’ en el estadio Alejandro Villanueva

Paolo Guerrero fue expulsado por patear a rival, pero VAR lo salvó en Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2025 El ‘Depredador’ golpeó con fuerza a Joao Ortiz y el árbitro Bruno Pérez le mostró la tarjeta roja de inmediato en el estadio Alejandro Villanueva