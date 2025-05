Paolo Guerrero fue expulsado por patear a rival, pero VAR lo salvó en Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2025

Alianza Lima enfrenta a Cienciano por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Alianza Lima chocó con Cienciano por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Los ‘blanquiazules’ estuvieron cerca de quedarse con diez hombres en Matute porque el árbitro Bruno Pérez expulsó a Paolo Guerrero por patear a rival. No obstante, el VAR lo llamó y corrigió su decisión.

Sucedió a los 60 minutos del compromiso. Una pelota quedó suelta en el área del ‘papá’. El popular ‘Depredador’ se encontraba luchando contra Jimmy Valoyes y Joao Ortiz, cuando fue a querer impactar la redonda con una ‘chalaca’ y terminó pateando al carrilero cusqueño.

El juez Pérez, de inmediato, le sacó la tarjeta roja a ‘PG9′, provocando la sorpresa del mismo futbolista. Mientras tanto Ortiz se retorcía de dolor en el gramado del estadio Alejandro Villanueva. Todos los jugadores ‘íntimos’ fueron a reclamarle al colegiado principal, inclusive el propio Néstor Gorosito -desde su zona técnica- se quejó y se ganó la amarilla.

El VAR se contactó con el principal para decirle que la patada de Guerrero no le había impactado en el rostro a Joao, por lo que no ameritaba la expulsión. De esta manera, el árbitro se dirigió a la pantalla para ver la repetición y luego de algunos minutos cambió su decisión.

Sin duda alguna, el videoarbitraje salvó al exjugador de Hamburgo y a Alianza Lima de quedarse con 10 hombres a mitad del segundo tiempo. La roja se modificó por amarilla y siguió el juego en el duelo válido por la fecha 11 del Torneo Apertura.

Polémico agarrón a Paolo Guerrero que el árbitro no cobró penal

Paolo Guerrero ha sido protagonista durante la noche del viernes 2 de mayo. No solo estuvo a poco de ser expulsado por Bruno Pérez en el segundo tiempo, sino previamente formó parte de una jugada polémica que pudo terminar en penal.

Eso ocurrió a los 47 minutos de la primera parte. El mediocampista Pablo Ceppelini cobró un tiro de esquina por el sector izquierdo con destino al corazón del área y Jimmy Valoyes quiso detener al ‘Depredador’ sujetándolo desde el pecho. El delantero cayó en el gramado.

El árbitro Bruno Pérez no terminó el primer tiempo a la espera del llamado del VAR, no obstante, no recibió ninguna comunicación. Por lo que decidió pitar el final y así terminó con una polémica y con el marcador sin goles. Los reclamos de los ‘blanquiazules’ no se hicieron esperar, aunque no tuvieron éxito.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se enfrentará a Sao Paulo a mitad de la próxima semana en el marco de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. El partido, considerado de gran importancia, se disputará el martes 6 de mayo a las 17:00 horas (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva.

Tras este encuentro, los ‘blanquiazules’ retomarán su participación en la Liga 1 midiéndose a Atlético Grau el sábado 10 de mayo a las 15:30 horas en el Estadio Nacional de Lima. Su próximo oponente llegará afectado anímicamente luego de sufrir una derrota por 3-0 ante Sport Huancayo como visitante.