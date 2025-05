Gianluca Lapadula disputará el ascenso en la Serie B de Italia: Spezia clasificó a los play-offs

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2025 Se juega el segundo tiempo, empatan 0-0. Paolo Guerrero es titular en el cuadro ‘blanquiazul’. Christian Cueva es suplente en el ‘papá’

El polémico agarrón a Paolo Guerrero que el árbitro no consideró penal en Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2025 Jimmy Valoyes sujetó al ‘Depredador’ dentro del área, pero el juez Bruno Pérez y el VAR decidieron no pitar falta en el duelo por fecha 11 del Torneo Apertura